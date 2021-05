«Retour à la société»: un organisme cherche des logements

CARE Montréal est à la recherche de propriétaires d’immeuble souhaitant s’impliquer dans leur nouveau projet baptisé «Bienvenue à la maison» et visant à placer 50 personnes en logement d’ici le 30 juin 2021.

L’organisme a reçu une subvention de 300 000$ du programme fédéral Vers un chez-soi pour ce projet, permettant de payer les trois premiers mois de loyer du bénéficiaire (jusqu’à concurrence de 1800$), ainsi que sa première épicerie et des meubles.

«Le but, ce n’est pas d’avoir un logement social, c’est de faire un retour à la société», explique l’intervenante Chantal Constantineau.

CARE Montréal recherche tout type de logements à prix modique (en bas de 600$) disponible n’importe quand entre le 1er mai et le 1er juillet. L’organisme est également intéressé par de plus grands logements (8 1/2 et +).

Sur les 50 personnes ciblées, l’organisme a trouvé un logement à une quinzaine de candidats en date du 6 mai, principalement dans Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont.

«Mais peu importe où c’est, si quelqu’un voulait déménager à Saint-Jérôme, on le subventionnerait aussi», affirme le directeur général de CARE Montréal, Michel Monette.

CARE Montréal a environ 300 personnes en situation d’itinérance qui sont hébergées dans leurs ressources et avec ce projet, l’organisme essaie de libérer quelques places, «parce qu’on déborde un petit peu», raconte Mme Constantineau.

«On essaie de faire de la place pour des gens qui ont plus besoin de nos services et d’encadrement que quelqu’un qui est malchanceux parce qu’il a perdu son emploi et qui a besoin d’un petit coup de pouce.»

Pour de plus amples informations, il faut composer le 514-863-2273 et faire le poste 220 ou 221.