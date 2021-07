Parcs et pistes cyclables: on s’active dans Mercier et à Anjou

Dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et d’Anjou, on peut bien se déplacer et bouger grâce à l’aménagement de pistes cyclables et d’autres installations sportives.

L’une des pistes cyclables qui fait le bonheur des cyclistes dans Mercier-Est est celle de Souligny. Elle a été construite dans la cadre du Réseau express vélo (REV), un projet de voies cyclables totalisant 184 kilomètres à Montréal.

Elle s’étend de la rue Honoré-Beaugrand à l’avenue Hector et donne accès, entre autres, à la maison de la culture Mercier, à l’école secondaire Édouard-Montpetit et à l’aréna Clément Jetté. Il s’agit d’une piste cyclable bidirectionnelle de 2,1 kilomètres, d’une largeur de 5,5 mètres. Elle fait partie des infrastructures dont est fier le résident Éric Dubois.

La piste cyclable de Souligny dans Mercier-Est

Il estime que les pistes cyclables sont très utiles et permettent même d’aller au centre-ville. Plusieurs axes sont disponibles comme Bennett, entre Notre-Dame et Pierre-De Coubertin; Haig, entre Hochelaga et Notre-Dame; Bellerive, entre Liébert et Gonthier; Saint-Clément, entre Notre-Dame et Hochelaga; Viau, entre Hochelaga et Pierre-De Coubertin.

On s’active à vélo aussi dans les parcs. Au parc de la Promenade Bellerive se trouve une piste cyclable et un service de BIXI y est offert. Alain, rencontré au parc Félix-Leclerc avec sa famille dit ne fréquenter les lieux que pour leur piste cyclable.

La station de vélos en partage BIXI disponible au parc de la Promenade Bellerive

Anjou actif à vélo et sur les terrains de jeux

Anjou dispose de pistes cyclables, dont celle Jean-Desprez que l’arrondissement souhaite voir prolongée dans le parc Carlos d’Alcantara dans Contrecœur.

Des vélos circulant dans les rues d’Anjou

Il y a aussi la piste cyclable d’Anjou-sur-le-Lac laquelle sera raccordée à celle du ruisseau de Montigny pour emmener à Gouin. L’arrondissement angevin a aussi d’autres infrastructures sportives comme le terrain de balle et baseball du parc André-Laurendeau; les terrains de balle et de baseball des parc des Roseraies et Roger-Rousseau; les terrains de soccer du parc André-Laurendeau, de Talcy, Lucie-Bruneau ainsi que le terrain de soccer synthétique du parc Goncourt.