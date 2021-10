Le groupe rock Dance Laury Dance à l’Adisq

Le groupe Dance Laury Dance voit ses efforts et son talent récompensés avec sa première nomination à l’Adisq dans la catégorie Album rock de l’année. Le gala aura lieu le 7 novembre prochain.

Le band compte environ 800 spectacles à son actif, donnés dans plusieurs évènements d’envergure, dont le Hellfest en France, Amnesia Rockfest, Heavy MTL, Heavy Toronto, Festivoix de Trois-Rivières, Les Grandes Fêtes du St-Laurent et M pour Montréal. Il comprend deux musiciens vivant à Charlesbourg et deux à Montréal dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, et roule sa bosse depuis plus de 14 ans.

Vaste expérience de scène

Les membres ont également fait de nombreuses premières parties pour Motörhead, Anthrax, Steel Panther, The Offspring, Limp Bizkit, Skid Row, Alice Cooper et Monster Truck. Le spectacle qui a fait le plus couler d’encre est sans contredit la première partie de Métallica au Festival d’été de Québec 2011 devant une foule de plus de 130 000 personnes. La magie de notre groupe opère quand on est sur scène devant nos fans Alexandre Laperrière, Batteur du groupe Dance Laury Dance En tout, ils ont réalisé cinq tournées canadiennes, trois tournées en Europe, des spectacles aux États-Unis ainsi que dans des bars, théâtres et festivals de la région de Québec depuis 2007. «On vient de faire un spectacle à l’Impérial de Québec, rapporte le batteur de Charlesbourg Alexandre Laperrière. C’est vraiment le fun de retrouver les fans après la période très tranquille du confinement.»

La scène par-dessus tout

Le groupe a lancé à l’hiver 2020 C’est ça!, son troisième album avec la maison de production Rosemarie Records. Il s’agit du premier projet musical en français après deux albums anglais, Living for the roll (2011), Hellalujah (2014), et du EP Laser Shark (2016).

Les musiciens peaufinent ensemble les paroles et la mélodie pour créer des rythmes et une sonorité uniques.

Photo Alexandre Charron

Le nouvel album propose des pièces au style hard rock moderne. Les textes reflètent avec humour leur univers excentrique et satirique et dénoncent les atrocités de ce monde. «Ce qu’on aime le plus dans ce travail, c’est se sentir connecté avec nos fans sur scène, confie le batteur qui a fait ses premiers spectacles lorsqu’il était adolescent sur la scène de la Polyvalente de Charlesbourg. On apprécie aussi les moments où on se retrouve ensemble sur la route pour faire des spectacles. On est des amis de longue date.»



Projets de famille

À défaut de faire des spectacles dans la dernière année, le band a créé cinq vidéoclips, qui cumulent près de 350 000 visionnements en ligne. Leurs chansons sont disponibles sur toutes les plates-formes Web de musique. De nouvelles dates de spectacles sortiront bientôt pour l’automne. «Ensuite, je deviendrai papa en mars pour la première fois, donc je vais prendre une petite pause des spectacles!, lance fièrement le musicien, également hommes d’affaires dans les domaines du tatouage et de la coiffure. Cet été, on va rentrer en création pour le prochain album.»

Plus d’information sur dancelaurydance.ca