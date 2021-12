Bientôt un nouveau directeur à l’Atelier d’histoire MHM

Le directeur de l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, William Gaudry, quittera son poste le 7 janvier.

C’est ce qu’il a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux et par courriel aux membres de l’Atelier.

William Gaudry a indiqué que de nouveaux défis l’attendent dans le milieu parlementaire fédéral.

Cette annonce est faite moins d’un mois après le dévoilement de l’inventaire patrimonial de Mercier, un projet «colossal et de longue haleine» répertoriant plus de 900 bâtiments historiques du quartier.

Directeur de l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve depuis septembre 2019, William Gaudry a toujours été fasciné par l’histoire de son quartier.

Avec son arrivée en poste, l’organisme a adopté un virage numérique. Il en a profité pour professionnaliser et rajeunir l’organisme, dont la moyenne d’âge actuelle est de 25-30 ans.

«Je tire ma révérence avec le sentiment du devoir accompli. Soyez assurés que je resterai dans l’entourage de l’AHMHM comme conférencier et chercheur associé. L’AHMHM est sans aucun doute la société d’histoire la plus active à Montréal. Grâce au travail acharné de nos chercheurs professionnels et de nos bénévoles, notre organisme est désormais une référence incontournable en matière d’interprétation et de diffusion du savoir historique de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Nous pouvons en être fiers!», a déclaré William Gaudry.

Un successeur sera annoncé très prochainement, l’assemblée générale de l’organisme ayant lieu au moment d’écrire cet article.