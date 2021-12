7855 arbres ont été plantés dans MHM en 2021

Le bilan de verdissement 2021 de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est maintenant disponible en ligne. On y apprend qu’en 2021, 7855 arbres ont été plantés sur le territoire.

Selon le maire de MHM, Pierre Lessard-Blais, les actions de verdissement réalisées par l’arrondissement et ses partenaires contribuent «à redresser le déficit vert de MHM, à diminuer la présence d’îlots de chaleur et, plus globalement, à lutter contre le réchauffement climatique».

Une déclaration rappelant celle du 22 novembre, lors du premier conseil d’arrondissement depuis les élections, où le maire avait mis l’accent sur les changements climatiques.

Depuis l’adoption en octobre 2019 de la Déclaration en faveur d’une offensive massive et collective en verdissement, un montant de 2 M$ est investi chaque année pour le verdissement.

De cette somme en 2021:

54% ont été consacrés à la plantation d’arbres;

22% aux ruelles vertes et aux projets citoyens;

12% au verdissement des saillies et des banquettes en trottoir;

12% à d’autres projets de verdissement.

Ainsi, près 1,1 M$ ont été investis pour la plantation d’arbres. Sur le lot, 5103 arbres ont été plantés par les entreprises et institutions, et 1766 ont été plantés par l’arrondissement ou la Ville de Montréal, ce qui serait trois fois plus qu’en 2019.

En 2021, 7855 arbres ont été plantés dans MHM, soit:

2191 arbres plantés sur le domaine public;

5 664 arbres plantés sur les terrains privés;

80% des arbres plantés sur le domaine public sont de gros calibre;

Près de 120 essences d’arbres ont été sélectionnées.

Tandis que des arbres ont été plantés, d’autres ont été abattus, en raison entre autres d’une maladie irréversible, de travaux majeurs ou de risque pour la sécurité de la population.

En 2021, 902 arbres ont été abattus:

710 arbres ont été abattus sur le domaine public;

192 arbres ont été abattus sur le domaine privé.

Selon l’arrondissement, en 2021, près de 3360 m2 de béton et d’asphalte ont été retirés pour déminéraliser l’espace public; 113 fosses en saillie construites ont été végétalisées; et 26 nouvelles saillies drainantes ont été ajoutées.

En plus des saillies de trottoir, des carrés d’arbre participent au verdissement de l’arrondissement. Sur le lot, 188 carrés d’arbre sont adoptés et entretenus par des citoyens, et 115, se trouvant sur les artères commerciales, sont verdis et entretenus par Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YAM), en collaboration avec l’Association des commerçants de Tétreaultville et la Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve.

Pour consulter le bilan de verdissement 2021 de MHM : https://bit.ly/325lNjJ.