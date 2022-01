La certification VÉLOSYMPATHIQUE or du Parc olympique renouvelé

Seul organisme gouvernemental provincial à posséder cette certification, le Parc olympique s’est vu renouveler sa certification VÉLOSYMPATHIQUE or.

Chapeauté par l’organisme Vélo Québec, VÉLOSYMPATHIQUE est un programme encourageant les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous.

Par voie de communiqué, le Parc olympique indique que les efforts déployés «pour obtenir cette reconnaissance se sont poursuivis malgré la pandémie; les services offerts aux cyclistes ont continué d’être bonifiés permettant à l’organisation de renouveler cette certification, obtenue il y a quatre ans.»

Voici quelques exemples des efforts du Parc olympique permettant le renouvellement de la certification VÉLOSYMPATHIQUE or:

518 espaces de stationnements pour vélos accessibles à l’année; 134 d’entre eux sont situés dans un lieu à accès contrôlé;

prises de branchement électrique à proximité des stationnements intérieurs pour recharger les vélos à assistance électrique;

de nombreux aménagements mis à la disposition des cyclistes, tels que des douches, vestiaires, casiers, pied de montage, pompe à air et outils d’entretien en libre-service;

ajout de goulottes pour faciliter la montée d’un vélo dans les principaux escaliers du parc;

vélos conventionnels et vélos à assistance électrique disponibles en libre-service pour le déplacement des employés à travers les installations du parc;

plusieurs incitatifs pour le personnel du parc, dont une allocation vélo-boulot, des indemnités kilométriques, des rabais pour mise au point et des clés BIXI gratuites pour les déplacements dans le cadre du travail.

Le président-directeur général du Parc olympique, Michel Labrecque, rappelle que leurs installations sont un carrefour de transit et de destination événementielle importante de Montréal.

«Plus de 2000 employés viennent y travailler quotidiennement. Le Quartier olympique, quant à lui, s’étend sur un vaste territoire qui comprend de nombreuses attractions touristiques exceptionnellement bien desservies par les transports collectifs. Il est donc tout naturel de faire de ce site un endroit où le vélo doit être le bienvenu et son utilisation, favorisée et encouragée», affirme le PDG.

Selon M. Labrecque, la pandémie mondiale a révélé plus que jamais qu’il faut une offre cyclable cohérente et généreuse. «La clé de l’adoption du vélo comme moyen de transport par un nombre grandissant de citoyennes et de citoyens repose sur trois axes principaux: accessibilité, sécurité et convivialité», poursuit-il.

Selon le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, les employés et visiteurs du Parc olympique qui se déplacent à vélo sont choyés. «Son rayon d’influence dépasse largement ses installations, et à l’échelle du quartier et de la ville, le Parc est un allié pour faciliter la vie des cyclistes qui se déplacent à ses alentours», soutient-il.