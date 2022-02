Viaduc dans Viau: fermetures de Notre-Dame et rencontre virtuelle

Afin de mettre en place la structure du viaduc qui enjambera la rue Notre-Dame et qui sera reliée au Port de Montréal, une fermeture complète de cette artère est prévue la fin de semaine des 12 et 13 février.

Cette fermeture aura lieu entre les rues Viau et Dickson, si les conditions météorologiques le permettent. Des fermetures de nuit pourraient également se produire au cours de la semaine du 14 février.

De plus, l’Administration portuaire de Montréal (APM) convie la population à une rencontre d’information virtuelle le 16 février à 19h.

Cette rencontre a pour but de présenter un sommaire des études de caractérisation, d’évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques, des impacts sur les eaux souterraines et du plan de réhabilitation préparés dans le cadre du projet de construction du viaduc et de la route d’accès vers le port de Montréal.

Retour sur le projet

Annoncée en 2015, la phase 1 des travaux a commencé au printemps 2021 et la mise en service du viaduc avec une route temporaire est prévue pour décembre 2022.

Les camions emprunteront une route temporaire puisque le tracé du prolongement du boulevard de l’Assomption et l’échéancier de sa réalisation n’ont toujours pas été déterminés. En effet, ce prolongement doit tenir compte des différents projets en développement dans le secteur, dont le REM de l’Est.

«Une coordination entre ces deux projets est en cours, afin qu’ils puissent cohabiter», a indiqué la porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ) et de Mobilité Montréal, Sarah Bensadoun.

Chaque jour, quelque 2500 camions transitent par les installations du Port de Montréal, entraînant des enjeux de circulation sur la rue Notre-Dame.

Avec la construction d’un viaduc enjambant la rue Notre-Dame, l’administration portuaire compte alléger le camionnage dans le réseau local.

Si le projet était estimé à environ 25 M$ lors de l’annonce en 2015, le coût total serait maintenant de 33,3 M$, si l’on se fie aux informations disponibles sur le site du Port de Montréal.

La phase 2 des travaux du Port de Montréal est prévue en avril et permettra le rehaussement de la route du Port, la construction d’un viaduc au-dessus du réseau ferroviaire de l’APM et l’aménagement paysager.

Pour assister à la visioconférence ou pour avoir accès à la documentation complète liée au projet: https://www.port-montreal.com/fr/le-port-de-montreal/nouvelles-et-evenements/evenements/info-viaduc.