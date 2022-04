La Fondation Dr Julien réagit au plan de Québec en santé

Réagissant sur le plan du gouvernement du Québec pour réformer le système de santé, la Fondation Dr Julien rappelle que la santé des enfants est une priorité et qu’elle ne peut pas attendre.

«Le bien-être et la santé des enfants devraient être au cœur des actions décisionnelles. Néanmoins, le plan reste vague quant aux actions qui seront déployées concrètement pour la santé des enfants dans les prochains mois», a souligné par voie de communiqué le Dr Gilles Julien, pédiatre social, directeur clinique et à l’origine de la Fondation Dr Julien.

Si la Fondation Dr Julien salue la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de la Commission Laurent en matière de prévention et de protection de la jeunesse, elle trouve inquiétant que, selon l’annonce du ministre de la Santé Christian Dubé, seuls les citoyens en crise ou en situation d’extrême vulnérabilité pourront recevoir des services sociaux en continu. Elle craint qu’avec cette mesure, des enfants dans le besoin ne puissent pas recevoir les soins nécessaires.

Ces deux dernières années, la pandémie a engendré une crise sociale et économique aux innombrables impacts pour les personnes qui vivaient déjà des inégalités. La santé et le bien-être des enfants ont particulièrement été affectés et cela pourrait entraîner des répercussions à long terme sur leur développement si nous n’agissons pas dès maintenant.

Dr Gilles Julien