Cartierville: 80 nouvelles places en centres de la petite enfance

Le secteur de Cartierville, où environ 450 enfants sont en attente d’une place en services de garde, pourra compter sur 80 nouvelles places en CPE dans les prochains mois.

Ainsi, un nouveau centre de la petite enfance (CPE) fera son apparition dans les locaux du centre culturel et communautaire de Cartierville. Le nouveau CPE, qui aura pignon sur rue au 12225-12227, rue Grenet, sera géré par Trois P’tits Tours et comptera 100 places, dont 20 pour les poupons.

«Cela permettra de répondre aux besoins des familles», a commenté Isabelle Dunn, directrice générale de Trois P’tits Tours.

Un déménagement

Le CPE Jardin des Rêves, présentement situé dans l’arrondissement Saint-Laurent, déménagera quant à lui pour rejoindre le centre culturel et communautaire. Au total, l’endroit totalisera 160 places pour accueillir des enfants de 0 à 5 ans.

«Nous relocalisons notre CPE à Cartierville afin de continuer à offrir nos services de garde éducatifs de qualité fondés sur l’approche d’apprentissage actif HighScope, a précisé la directrice générale du CPE Le Jardin des rêves, Nancy Pachal.

La Ville de Montréal a approuvé l’installation de ces CPE lors du dernier conseil d‘arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, le 14 mars. Dans un communiqué, la mairesse d’arrondissement, Emilie Thuillier, s’est félicitée de l’ajout de places en services de garde.

«Ces deux CPE et les familles qui les fréquenteront pourront de plus bénéficier des activités et des services offerts par les organismes du centre […] dans lequel ils seront logés», a-t-elle commenté.

Une première étape

L’installation des CPE est la première pierre au projet attendu depuis plus de 20 ans par les habitants de Cartierville.

Ces CPE se situeront dans l’aile est du bâtiment. Une friperie et une boutique devraient les y rejoindre cette année. À terme, le centre culturel et communautaire réunira des bureaux et des salles pour les organismes communautaires. Il sera accessible à tous.

Les travaux de réaménagement, de mise aux normes et d’équipement ont d’ores et déjà débuté.