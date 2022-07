Un homme porté disparu à Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

La Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme porté disparu dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Stéphane Fortin, 46 ans, d’origine québécoise et haïtienne, a été aperçu pour la dernière fois quittant son domicile, près de l’intersection de l’avenue d’Orléans et de la rue Notre-Dame. Les enquêteurs et sa famille ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Fortin mesure 180 cm et pèse 91 kg. Il a une barbe, une moustache, a les yeux bruns et les cheveux frisés bruns. Il porte également des lunettes pour la vue. Au moment de sa disparition, il portait des chaussures grises avec des semelles blanches.

Toute personne détenant de l’information à son sujet est priée de composer le 911 ou de communiquer avec un poste de quartier.