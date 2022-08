Parc olympique: tous les étages de la Tour de Montréal occupés d’ici 2023

C’est maintenant confirmé: pour la première fois de son histoire, la Tour de Montréal est occupée à 100%.

Cette occupation complète de la Tour avait été évoquée lors d’un forum stratégique consacré au récréotourisme dans l’Est en juin dernier, mais l’information a été officiellement annoncée ce 8 août par le Parc olympique.

L’entreprise SIGMA-RH, spécialisée en développement de logiciels de gestion des ressources humaines, a pris la décision de louer les trois derniers étages du mât du Stade olympique, et cela, pour une durée de 13 ans. L’entreprise occupe déjà les étages 10 et 11 depuis 2021. Elle ajoutera donc les étages 12, 13 et 14 comme espaces de bureaux pour ses employés, à partir de janvier 2023.

«Nous sommes évidemment heureux de cette expansion et surtout très fiers de pouvoir continuer à offrir aux membres de notre personnel, actuels et futurs, un environnement de travail aussi unique et stimulant», a déclaré par voie de communiqué le président de SIGMA-RH Solutions, Patrice Poirier.

Les étages 1 à 9 sont pour leur part occupés par Desjardins/Accès D, ce qui représente, pour les deux entreprises réunies, plus de 2000 employés qui circuleront dans la Tour.

Un lieu attractif

En entrevue avec Métro, le président-directeur général du Parc olympique, Michel Labrecque, explique qu’après deux ans de pandémie passés en télétravail, les employés ont besoin de motivations pour se déplacer au bureau.

«Il faut que l’employeur en tienne compte et au Parc olympique, le fait qu’on ait loué la Tour à 100%, ça témoigne de [notre attractivité]», soutient Michel Labrecque.

On avait des conditions de qualité de vie au travail qui étaient intéressantes pour les employeurs. Michel Labrecque, PDG du Parc olympique

Parmi ces conditions, le PDG du Parc olympique vante la fenestration «sur presque 360 degrés» de la Tour, donnant une vue «imprenable» sur la métropole et même au-delà.

«Les employés que je croise me disent qu’ils vivent comme dans le ciel; ils voient la météo, les tempêtes de neige, les éclairs, le lever et le coucher du soleil, raconte Michel Labrecque. C’est rare, parce que beaucoup de tours au centre-ville sont [la vue] obstruées par une autre tour.»

Photo: Gracieuseté, Jean-François Savaria

Michel Labrecque mentionne également l’accessibilité des lieux, peu importe le mode de transport, grâce entre autres à la proximité de deux stations de métro, aux douze circuits d’autobus desservant les quartiers environnants, au réseau de pistes cyclables ou encore aux nombreuses places de stationnement.

Enfin, le PDG explique que le Parc olympique travaille sur l’offre de restauration.

«Au centre sportif, on vient d’ouvrir Le Podium, on a L’iNSOLiTE, il y a un café au Planétarium, il y en a aussi un au Biodôme et on travaille sur d’autres projets qui seront annoncés en temps et lieu.»

Un effort collectif

Cette offre complète est le fruit d’un effort collectif, affirme Michel Labrecque, mentionnant la contribution du gouvernement du Québec, de la Société de transport de Montréal (STM), de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), de la Ville de Montréal et de l’Espace pour la vie.

«Le Biodôme s’est refait une beauté; l’Insectarium vient d’ouvrir; le SRB [service rapide par bus], les travaux aboutissent; les deux stations de métro ont été rénovées; enfin, cet été et l’an prochain, c’est Pierre-de-Coubertin», énumère-t-il.

Et ce n’est pas terminé, puisque les alentours de la station Viau sont actuellement réaménagés afin de créer des espaces verts, une esplanade et des axes déambulatoires. Selon le PDG, si tout se passe bien, l’échéancier est prévu pour l’automne 2023.

Un nouveau funiculaire est également en fabrication, l’observatoire est actuellement réaménagé et une sortie sera faite sur le toit, afin de permettre aux visiteurs de circuler sur une passerelle «autour de la Tour».