10 ans de cuisine de rue à Montréal

Bord du fleuve, arbres fruitiers, site magnifique: le rassemblement phare de camions de rue à Montréal Les Premiers Vendredis se fera insulaire afin de célébrer en grand ses 10 ans! L’événement réserve aux amoureux.euses de bouffe une édition toute spéciale cette fin de semaine, du 5 au 7 août, au Quai de l’horloge du Vieux-Port.

Depuis 2012 maintenant, camions de rue et restaurateur.trice.s convergent à l’esplanade du Parc olympique une fois par mois, de juin à octobre. Les Premiers Vendredis en rassemblent maintenant plus d’une cinquantaine.

La première édition avait réuni six camions et 1000 personnes au maximum, se remémore au bout du fil le fondateur de ce rendez-vous mensuel, Guy Vincent Melo. Aujourd’hui, jusqu’à 24 000 personnes vont manger, boire et écouter de la musique aux Premiers Vendredis. «C’est complètement débile. C’est un rêve qui a éclaté», dit-il au sujet du plus grand rassemblement du genre au Canada.

Les Premiers Vendredis en juillet dernier. Photo : Charles-Olivier B

«Embrasser la culture, la vie»

Pour célébrer la première décennie des Premiers Vendredis, «on voulait faire quelque chose de beau et d’extravagant», raconte Guy Vincent.

«On veut partager avec les gens notre amour de la cuisine de rue, leur offrir les meilleurs food trucks et une belle programmation musicale, pour qu’ils comprennent que la cuisine de rue, c’est embrasser la culture, la vie. Je suis hyper romantique en disant ça, mais notre conversation me plonge dans la nostalgie, et je souris», poursuit-il.

Au menu: une sélection culinaire de type best of des plus épicuriennes, des artistes et DJ éclatants et variés (dont Easy Tiger, Ketsmy, Mr. Bowtie et Moses Bélanger), une foule d’activités pour la famille, telles que du soccer ou du badminton – «C’est très familial, comme un jeu de Monopoly, de 7 à 77 ans», illustre Guy Vincent. Et les Feux de Loto-Québec couronneront les festivités en illuminant le ciel dimanche.

En prime, ceux et celles qui viendront s’y régaler en fin de semaine courront automatiquement la chance de gagner un voyage pour deux à Venice Beach, en Californie, pour assister aux First Fridays en 2023.

Les Premiers Vendredis est l’occasion d’écouter de la musique live. Ici en juillet dernier. Photo : Charles-Olivier B

Tournant pour la cuisine de rue

Au Mexique, pays d’origine de Guy Vincent Melo, la cuisine de rue est omniprésente. Pour celui qui s’occupait des kiosques alimentaires au Festival international de jazz et aux Francos, il était insensé, jadis, que Montréal, pourtant «reconnue pour sa jovialité, son désir de vivre pleinement», interdise la cuisine de rue.

La seule façon de la rendre légitime, de la promouvoir et de mettre de la pression sur la Ville, c’était de créer un événement, explique-t-il. Ce qu’il a fait. Et Les Premiers Vendredis ont constitué un tournant dans la cuisine de rue dans la métropole.

En fêtant les 10 ans de l’événement, Guy Vincent Melo célèbre donc «un cheminement qui continue. La cuisine de rue, elle est battante, elle est vivante, il y a une belle effervescence. C’est quelque chose de in, de l’fun». Où l’on partage bien plus qu’un plat.

5 août, 16 h à 23 h

6 août, 12 h à 23 h

7 août, 12 h à 22 h

Quai de l’horloge du Vieux-Port de Montréal

Billet: 3 $ exceptionnellement en août

Programmation épicurienne

L’édition spéciale du 10e anniversaire des Premiers Vendredis souligne le meilleur de la cuisine de rue que voici: Calaveras, Di Lallo Burger, Spice Bros, Le Petit Vibe, Ono Pokii, Jerry, La Cabane à Guacamole, Boom j’s, Les Jus de Bibi, La Cabane à Chichis, Armandos BBQ, Boîte à homard, Mignon Churros, Lucille’s, Poutine Factory, Smoking BBQ, Miss Tacos, Papi Churros, Mr. Méchoui, Au Palais des Mini Beignes, Calem, Ariz5, Camion Gelato, Maquis Yasolo, À table! Les Saveurs de la Savane, Churras BBQ, Boba Boba, Bisou Biscuit, Paella Montréal, OLAOLA, Rio Açai, IcyVibes, Voltigeurs.