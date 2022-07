Découvertes scientifiques à Espace pour la vie

Complexe muséal unique, Espace pour la vie accueille chaque année plus de deux millions de visiteurs. Avec ses cinq espaces distincts, dont quatre à Rosemont, il cherche à rapprocher l’humain de la nature en mettant de l’avant le développement durable et la biodiversité. Le lieu se veut un vecteur d’éducation, de découverte et d’inspiration, mais aussi de recherche. En plus des expositions permanentes et de ses jardins, Espace pour la vie propose 160 activités culturelles et scientifiques ainsi que des camps de jour l’été.

Les Rosemontois s’y rendent pour les visites, mais aussi pour se détendre dans les parcs. La carte Accès Montréal donne accès gratuitement au Jardin botanique, et permet de profiter de rabais dans les autres secteurs d’Espace pour la vie. Pour s’y rendre, rendez-vous dans l’est de Rosemont, à la station de métro Pie-IX.

Le Jardin botanique

Véritable fleuron montréalais, le Jardin botanique est reconnu parmi les plus importants au monde, avec ses 75 hectares, 10 serres, 3 jardins culturels et 15 jardins thématiques. On conseille de prévoir une journée pour avoir le temps d’en faire le tour!

L’Insectarium

Autre lieu majeur d’Espace pour la vie: l’Insectarium. Le site vient de rouvrir au printemps après avoir été rénové, sa surface ayant été agrandie de plus de 40%. Concept unique, l’Insectarium cherche à nous faire reconsidérer notre relation aux insectes, des êtres indispensables à l’équilibre des écosystèmes. Parmi les expositions, on peut y observer des insectes vivants, dont certains en liberté.

Le Biodôme

Fondé en 1976, le Biodôme s’est aussi offert un remodelage ces dernières années. La «maison de la vie» présente cinq écosystèmes, comportant quelque 2500 animaux, d’une manière tout à fait originale, puisqu’on y reproduit les interactions entre espèces animales et végétales.

Le Planétarium

C’est au travers de spectacles multimédias qui se veulent à la fois poétiques et scientifiques que le Planétarium fait découvrir aux petits et grands le monde de l’astronomie.

Stade Saputo

Derrière le Stade olympique, à la hauteur du boulevard Viau, le stade Saputo héberge le CF Montréal, anciennement l’Impact de Montréal. Inauguré en 2008, le stade compte 20 000 sièges et fait découvrir au public montréalais le soccer de haut niveau.

Esplanade du Stade olympique

Située directement au-dessus de la station de métro Pie-IX, l’Esplanade offre une programmation d’activités sportives et culturelles tout l’été! Depuis 10 ans, la bouffe de rue y est à l’honneur tous les premiers vendredis du mois (les «Premiers Vendredis»). En 2022, elle accueillera aussi le festival Fierté Montréal. Les plus jeunes aussi peuvent s’y amuser: skatepark, aire de divertissement et jeux gonflables sont au rendez-vous.