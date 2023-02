Une journée dans une école pour réfugiés ukrainiens, à Montréal

Pendant que les parents apprennent le français ou jouent au soccer dans le gymnase, leurs enfants, dans d’autres classes de l’école, se font des amis qui ont un vécu similaire. C’est ce que vivent chaque samedi, de septembre à juin, plus d’une centaine d’Ukrainiens inscrits à l’école ukrainienne Taras Sevchenko. L’école est ouverte de 9h à 13h30, vise à renforcer la culture ukrainienne, à soutenir les réfugiés ukrainiens et à les aider à s’intégrer. Métro a eu la chance d’y passer une matinée.

Empruntant trois étages de locaux dans l’école secondaire Eulalie-Durocher à Hochelaga, l’école Taras Sevchenko, qui existe depuis la première vague d’invasion de l’Ukraine en 2014, «est une grande famille», raconte la responsable du centre, Oksana Gerych. En rentrant dans l’une des classes de niveau prématernelle, les enfants quittent leurs jouets et s’empressent de courir lui faire des câlins avec une joie palpable.

«Il y a des gens qui arrivent jeunes et qui se rendent jusqu’à la graduation avec nous. (…) Il y a même des gens qui se rencontrent et se marient», raconte-t-elle.

Oksana (droite) avec des élèves et des enseignantes de prématernelle

Photo: Guillaume Ledoux / Métro

En marchant dans les couloirs, on entend des rires, des conversations d’enfants en ukrainien et de la musique provenir des différentes classes. Des cours de niveau primaire et secondaire en mathématiques, en musique et en langues sont notamment offerts. «On veut que ce soit plaisant pour éviter la pression», nous explique Oksana. «Les élèves sont inscrits à l’école régulière aussi, donc en venant ici, ça leur fait six jours par semaine. On s’arrange pour qu’ils aient envie de continuer à venir».

En rentrant dans l’une des classes de niveau secondaire, les sourires des élèves qui partagent une réelle camaraderie montrent que l’objectif est atteint. Les professeurs aussi sont heureux de contribuer à leur communauté.

Une classe de niveau secondaire.

Photo: Guillaume Ledoux / Métro

Si ces élèves ne sont pas tous des réfugiés, la quantité d’entres eux qui arrivent directement d’Ukraine a augmenté depuis le déclenchement de la guerre. Alors qu’un coût est à débourser pour les familles qui ne sont pas réfugiées, toutes les activités sont gratuites pour celles qui fuient la guerre. «Il y a beaucoup de soutien», mentionne Oksana.

«Certains élèves sont nés ici. Avoir des cours en ukrainien, c’est une façon d’apprendre et de préserver leur culture. Certains parents issus d’un mariage mixte viennent aussi apprendre l’ukrainien ici. Il y a des familles qui viennent de partout dans le Grand Montréal», nous explique Oksana, en nous dirigeant vers un cours de français pour adultes.

Un classe de français pour les parents.

Photo: Guillaume Ledoux / Métro

«Pour les parents, on propose des cours de français, de sport et, par exemple, des cours d’affaires où on présente les différentes aides disponibles pour se lancer en affaires», partage la responsable.

Des besoins criants

Si la mission de l’école Taras Sevchenko est appréciée de la grande famille ukrainienne, et surtout des réfugiés pour qui l’intégration à la culture québécoise et aux méthodes d’enseignement québécoises peut être un défi, les frais d’opération nécessitent un soutien constant. Des activités de financement sont organisées par plusieurs personnes qui sont touchées par la bienveillance l’organisme, mais aucun soutien gouvernemental n’est octroyé pour l’instant.

«Il faut payer les enseignants convenablement pour maintenir une bonne qualité d’enseignement, même s’ils ne sont pas ici pour faire fortune», commente Oksana, qui relate aussi que la location de l’école représente un coût élevé.

Les travaux d’une jeune élève de l’école.

Photo: Guillaume Ledoux / Métro

Alors que le 24 février marquera le premier anniversaire du début de l’invasion de Ukraine, Oksana attend toujours un soutien institutionnel pour sa mission. Entre temps, elle est constamment à la recherche de commandites et de dons personnels dans le but de maintenir l’aide qu’elle procure aux réfugiés et à la communauté ukrainienne de Montréal.

Pour faire un don ou pour vous renseigner davantage sur les services offerts par l’école ukrainienne Taras Sevchenko, contactez Oksana à ogerych@yahoo.ca.