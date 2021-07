Deuxième édition du Défi Petits Renards

L’événement-bénéfice estival du centre de pédiatrie sociale de Verdun, Les Petits Renards, a pour objectif d’amasser 100 000$ pour cette seconde édition du Défi Petits Renards. Une somme qui sera investie au profit des enfants vulnérables du Grand Sud-Ouest.

Le Défi Petits Renards est l’initiative de la pédiatre du centre, Dre Suzanne Pelletier. Inspirée par sa passion du vélo et les enfants qu’elle accompagne au quotidien, elle a eu l’idée l’an dernier de lancer cet événement qui a permis d’amasser 47 000$.

«Nous voyons grand pour nos Petits Renards qui méritent beaucoup mieux que ce que notre société actuelle est capable de leur offrir», soutient par voie de communiqué Dre Pelletier. Les besoins sont grandissants en raison de la pandémie et de plus en plus d’enfants se retrouvent sur la liste d’attente du centre de pédiatrie.

Le défi de cette année sera sous forme de quatre grandes épreuves sportives qui seront relevées par des ambassadeurs du centre. Dre Pelletier a dans la mire de faire le tour du Lac Saint-Jean, soit 256 km, en une seule journée.

L’ambassadeur Philippe Colangelo a pour sa part comme objectif de courir son tout premier marathon, c’est-à-dire une distance de 42 km.

Souvenirs d’enfance

Le défi possède aussi un volet rattaché aux souvenirs. Les ambassadeurs partageront une première expérience sportive sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser leur entourage à la mission du centre de pédiatrie.

Les enfants qui fréquentent le centre et leurs familles participeront eux aussi au Défi Petits Renards à travers des activités dans les parcs tout au long de l’été́.

La population est invitée à participer à l’événement en réalisant le défi sportif de son choix et en faisant un don aux Petits Renards. Les participants pourront aussi partager un souvenir d’enfance sportif sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #defipetitsrenards.

Les Petits Renards est un centre de pédiatrie sociale en communauté́, un organisme de bienfaisance enregistré et membre certifié du réseau de la Fondation Dr Julien. Il existe depuis dix ans et vient en aide aux enfants et adolescents vivant en situation de vulnérabilité́, ainsi qu’à leurs familles.

Les enfants desservis par le centre habitent l’arrondissement de Verdun, LaSalle et le Sud-Ouest. À ce jour, Les Petits Renards offrent des services à 210 enfants de son territoire.

Le Défi Petits Renards se poursuit jusqu’au 31 août.