Des choses simples mises en valeur

L’exposition de l’artiste José Luis Torres, Des choses simples, est présentée à la Maison de la culture de Verdun. Les œuvres montrent des objets usuels réunis de manière ludique et renversants l’idée conventionnelle du regard sur ces objets.

Ceux-ci sont reconnaissables et familiers. Les objets ont toutefois perdu leur utilité originale pour gagner une autre matérialité. L’artiste José Luis Torres cherche à stimuler le rapport établi entre le lieu d’accueil, l’œuvre et l’individu qui interagit. Sa pratique artistique aborde surtout la sculpture.

L’installation et l’intervention publique sont motivées par la notion d’appropriation de l’espace et par des détournements de sens. Cela se concrétise par le biais de gestes simples posés sur les matériaux issus de nos environnements quotidiens. Dans l’exposition, on peut apercevoir, par exemple, des rubans à mesurer, un panier de basketball ou encore des pompons.

Gracieusetè

José Luis Torres est né en Argentine. Il détient un baccalauréat en arts visuels, une maîtrise en sculpture et une formation en architecture ainsi qu’en intégration des arts à l’architecture.

L’artiste vit et travaille au Québec depuis 2003. Ses œuvres ont été présentées dans le cadre de nombreuses expositions individuelles et collectives au Canada, en Argentine, aux États-Unis, au Mexique et en Europe.

Des choses simples est présenté gratuitement à la Maison de la culture de Verdun (5160, boulevard LaSalle) jusqu’au 12 septembre.