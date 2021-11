Générosité sollicitée pour les banques alimentaires de Verdun

La Société Saint-Vincent-de-Paul de Verdun (SSVP-V) offre aux citoyens dans le besoin un service alimentaire hebdomadaire. La guignolée annuelle est un événement important pour l’organisme puisqu’il permet de garnir les tablettes de la banque alimentaire pendant plusieurs mois.

La guignolée aura lieu le 21 novembre. En raison de la pandémie, il n’y aura pas de porte-à-porte pour récolter les denrées alimentaires de résidents. Pour participer, la population est invitée à se rendre au centre intergénérationnel La Station, situé à L’Île-des-Sœurs ou au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept Douleur à Verdun. Les gens peuvent faire un don en argent ou apporter des denrées non périssables.

Sur place, des bénévoles seront identifiés grâce à des dossards et des bonnets rouges. Les mesures sanitaires seront appliquées sur les lieux.

La Société Saint-Vincent-de-Paul de Verdun vient en aide chaque mois à plus de 450 personnes qui habitent l’arrondissement. Annuellement, plus de 250 000$ en denrées et cartes cadeaux sont remis aux personnes moins nanties.

De plus, grâce à la guignolée et aux dons, la SSVP-V distribue plus de 300 paniers de Noël chaque année.

À tout moment, si vous résidez à Verdun et avez besoin d’aide alimentaire, vous pouvez laisser un message au 514 768-2093, en indiquant votre nom et votre numéro de téléphone. La SSVP-V vous rappellera pour vous fixer un rendez-vous.

La guignolée aura lieu le dimanche 21 novembre de 10h à 16h à deux endroits; La Station située au 201 rue Berlioz ou au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs située au 253 rue Galt.