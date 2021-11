Une exposition raconte l’époque de Verdun en temps de guerre

Verdun en temps de guerre: une communauté engagée est le nom de l’exposition virtuelle réalisée par la Maison Nivard-De Saint-Dizier. On y retrouve des archives photographiques et des extraits audios de témoignages de Verdunois qui étaient présents à cette époque historique.

La Ville de Verdun est l’une des communautés qui a eu le plus de volontaires, en proportion de sa population, pour les deux guerres mondiales. Entre 3000 et 4000 Verdunois se sont enrôlés dans les forces armées durant la Première Guerre mondiale, soit près de 20 % de la population. Il s’agit du plus haut taux au Canada.

L’exposition virtuelle lancée par l’arrondissement de Verdun comporte aussi des portions explicatives qui mettent en lumière la mobilisation de la communauté pendant ces périodes difficiles. Cet engagement a eu des impacts sur tous les aspects de la vie de la population locale.

Par exemple, les restrictions imposées lors des guerres mondiales transformant les habitudes de consommation. Les Verdunoises doivent conserver leurs vêtements, chiffons, papiers, pots de verre et même les os et les graisses en cuisine. Les familles vivent avec des rationnements sur le sucre, le beurre et la viande, notamment.

On apprend aussi que jusqu’en 1946, des milliers de soldats reviennent au pays chaque mois. La Ville de Verdun accueille les héros de guerre avec des banderoles installées dans les rues «Bienvenue à la maison». Encore aujourd’hui l’arrondissement laisse des traces de cette époque. Le quartier le plus à l’est de Verdun, qui se nomme La Poudrière, fait référence à l’usine de la British Munitions Supply Company qui produisait des munitions pour les armes.

L’exposition est réalisée avec le soutien du programme Histoires de chez nous de Musées Numériques Canada qui est administré par le Musée canadien de l’Histoire. Il s’agit de la plus importante source numérique d’histoires présentées par des musées et organismes patrimoniaux canadiens.

Le programme Histoires de chez nous aide les musées et les organismes patrimoniaux de plus petite taille à réaliser, en collaboration avec les collectivités locales, des expositions virtuelles. Verdun en temps de guerre: une communauté engagée est présentée en français et en anglais pour les cinq prochaines années sur histoiredecheznous.ca.