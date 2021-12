Plus de résidences pour les artistes à la galerie Jano Lapin

Grâce à une augmentation marquée des candidatures des artistes ainsi qu’une subvention supplémentaire de Desjardins, la galerie Jano Lapin qui est située à Verdun a pu doubler son nombre de résidences d’artistes, passant désormais à quatre.

Les résidences artistiques de recherche et de création sont d’une durée de six mois et elles débuteront dès le 1er janvier. L’objectif est de soutenir le parcours de quatre artistes en art visuel et aussi qu’ils explorent et développe leur plein potentiel.

Les artistes qui ont été sélectionnés sont Louise Campion, Anne-Julie Hynes, Marie-Ève Levasseur et Sophie Perry. Il s’agit de la deuxième cohorte des résidences d’artistes à la galerie Jano Lapin.

Présentations

Louise Campion est une peintre qui se questionne sur la conscience et la survie émotionnelle dans un contexte de violence à l’échelle mondiale. Elle explore ces thèmes dans son travail.

Anne-Julie Hynes s’exprime à travers divers médiums tels que la photographie, la peinture, le collage ou encore la broderie. Les lieux qui l’entourent et les rencontres qu’elle fait sont ses inspirations. Son environnement est littéralement la muse de ses créations.

L’artiste Sophie Perry propose un mélange d’arts visuels, numériques et performatifs. Elle articule son travail autour des questions sur l’identité et les enjeux de pouvoir.

Pour sa part, Marie-Ève Levasseur utilise la vidéo, la sculpture ou la réalité augmentée pour mettre en valeur dans ses œuvres la proximité entre des surfaces technologiques et organiques.

La galerie Jano Lapin a ouvert ses portes à Verdun au début de l’année 2021. C’est la galeriste Anne Janody qui est derrière ce projet. Sa mission est de faciliter l’accès aux arts visuels et multidisciplinaires dans le but que le public apprécie davantage le travail des artistes.

La galerie Jano Lapin est située au 3819 rue Wellington #200. Il est possible de visiter à l’occasion certaines expositions virtuelles au janolapingallery.com. La galerie est dédiée à la promotion des arts contemporains et des artistes canadiens.