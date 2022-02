Ce secteur est identifié par Statistique Canada comme celui ayant la plus forte croissance de population dans l’arrondissement de Verdun.

Recensement 2021: la population de L’Île-des-Sœurs augmente plus vite

Statistique Canada a publié, le 9 février dernier, les données sur la population du recensement 2021. Dans l’arrondissement de Verdun, on dénombre désormais 70 377 habitants, une hausse de 1 148 résidents comparée au précédent recensement de 2016.

Dans l’arrondissement, c’est dans le quartier de L’Île-des-Sœurs que la population a le plus augmenté au cours des cinq dernières années. En 2016, L’Île comptait 20 461 habitants, et en 2021 on recense un total de 21 568 résidents. Il s’agit d’une augmentation de 1 107 personnes; une croissance de 5,41%.

Les quartiers Wellington-De-L’Église et Desmarchais-Crawford combinent une hausse de seulement 41 habitants. Le nombre de résidents varie beaucoup d’un secteur à l’autre de la terre ferme. La plus grande variation de population est une baisse de 93,8% et la plus haute augmentation est de 5,6%.

Le recensement de Statistique Canada divise l’arrondissement de Verdun en 22 secteurs. La portion de l’arrondissement avec la plus haute densité de population par km² est située dans le quadrilatère composé des rues de Verdun, Wellington, Desmarchais et Willibrod. Ce secteur enregistre une baisse de 47 habitants en 2021 par rapport au précédent recensement. Sa densité s’élève tout de même à 17 455 habitants par km², la plus importante de l’arrondissement.

Sans surprise, le secteur ayant connu la plus forte croissance du nombre d’habitants est la Pointe Nord de L’Île-des-Soeurs. On y dénombre 5410 résidents, une augmentation de 19,9% en cinq ans. C’est aussi dans ce secteur que l’on retrouve le plus de logements privés, soit 2931 logements.

La Pointe-Nord de L’Île-des-Soeurs accueillera davantage de résidents au cours des prochaines années. Rappelons que le conseil municipal a adopté l’an dernier le Programme particulier d’urbanisme (PPU) qui prévoit 2950 nouveaux logements à long terme. Le PPU limite la hauteur des tours résidentielles à environ 20 étages afin de mieux harmoniser l’ensemble des unités.

La Pointe Sud ne possède pas de règlementation quant à la limite de hauteur autorisée pour de nouveaux bâtiments. Prochainement, une tour résidentielle de 42 étages ainsi qu’une autre de 26 étages seront construites dans ce secteur.

Vue d’ensemble

Globalement, la population montréalaise a augmenté de 3,4% pour atteindre 1 762 949 personnes. La métropole se classe au deuxième rang du nombre d’habitants le plus élevé au niveau national, et il s’agit de la ville la plus peuplée de la province de Québec.

En 2021, Montréal compte 878 542 logements privés, une hausse de 4,1% comparé à 2016.

À l’échelle du pays, la population d’élève à 37 millions en 2021, soit 1,8 million de plus qu’en 2016. Le Canada a vu sa population augmenter presque deux fois plus vite que les autres pays du G7. Autre fait saillant, parmi les nouvelles personnes enregistrées au recensement, quatre personnes sur cinq ont immigré au Canada.