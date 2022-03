Nouveau projet sur les changements climatiques pour les jeunes du primaire

Nature-Action Québec lance un nouveau projet éducatif, Les changements climatiques et moi, qui s’adresse aux jeunes des écoles primaires. Il s’agit de capsules vidéo scientifiques et interactives portant sur diverses thématiques telles que le cycle hydrologique, le cycle des déchets, le rôle des végétaux ainsi que les biomes et les écosystèmes.

L’objectif est de communiquer des connaissances qui abordent différents phénomènes liés aux changements climatiques aux jeunes âgés de 5 à 12 ans. Cela pourrait influencer positivement leurs habitudes de vie tout en contribuant à la réduction de la production des gaz à effet de serre (GES).

Le projet propose 10 capsules vidéo interactives dans lesquelles les jeunes pourront participer à des expériences en classe ou à la maison. De plus, chaque vidéo est accompagnée d’un jeu-questionnaire qui teste les nouveaux apprentissages.

Le projet Les changements climatiques et moi est une collaboration entre Nature-Action Québec, le Conseil régional de l’environnement de Montréal, la Fondation David Suzuki, le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie ainsi que le gouvernement du Canada.