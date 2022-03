Une nouvelle piste pour bonifier le réseau cyclable à Verdun

L’Arrondissement de Verdun souhaite aménager une nouvelle piste cyclable bidirectionnelle le long des berges, plus précisément entre les serres municipales et le Natatorium. L’objectif est d’améliorer la continuité d’une piste existante et d’assurer la sécurité des cyclistes de ce secteur.

Le projet consiste à aménager un nouveau segment de la piste cyclable actuelle. Ce corridor posséderait une largeur de trois mètres ainsi qu’une piste piétonne de 1,5 m de large qui serait séparée par un espace gazonné.

Une portion de la piste actuelle qui se trouve du côté nord du futur tronçon serait enlevée. La nouvelle piste emprunterait le terrain du dépôt à neige qui n’est plus exploité depuis le début des années 2000. Le début des travaux est prévu cet été, à la mi-juillet. Un appel d’offres devrait être lancé ce printemps, il est prévu d’octroyer le contrat à la fin de mois de juin.

Ce projet avait déjà fait l’objet d’un appel d’offres à l’automne 2019. Toutefois, comme le coût des soumissions dépassait largement les estimations de l’Arrondissement, aucun contrat n’avait été octroyé pour le projet.

Le montant estimé pour la construction de la piste cyclable s’élève à 555 150$. Le projet pourrait bénéficier d’un montant de 156 160$ provenant d’une subvention du ministère des Transports du Québec (MTQ) dans le cadre du programme d’aide financière au développement de transport actif Véloce III. Les dépenses restantes seront assumées par la ville-centre.

Lors du dernier conseil d’Arrondissement de Verdun, les élus ont adopté une proposition faite à la Ville de Montréal pour que l’Arrondissement prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux d’aménagement de la piste cyclable.

Si l’offre de services de l’Arrondissement n’est pas acceptée, le projet pourrait perdre le montant de la subvention du programme du MTQ. Aussi, les travaux pourraient être reportés à une date ultérieure.