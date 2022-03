La parade de la Saint-Patrick revient dans les rues de Montréal

Après deux années sans pouvoir organiser la traditionnelle parade de la Saint-Patrick sur la rue Sainte-Catherine, la United Irish Societies of Montreal confirme que le défilé aura lieu le 20 mars prochain.

Le 197e défilé sera plus petit qu’à l’habitude puisqu’au moment de planifier l’événement, la situation épidémiologique ne permettait pas d’organiser de grands rassemblements. Les chars commerciaux seront donc absents cette année et il y aura moins d’animation que lors des éditions précédente

Le parcours sera un peu plus long qu’auparavant. La parade commencera à 9h30, le 20 mars, sur la rue Lambert-Closse pour se diriger sur la rue Sainte-Catherine et se terminer vers midi au square Philips ainsi qu’à la basilique Saint-Patrick.

Verdunois honorés

Joseph Quinn est bien connu des résidents de Verdun. Il a travaillé pendant plus de 30 ans au Service de sécurité incendie de Montréal et il a fondé le Dawson Community Centre. De plus, il est toujours impliqué auprès de la banque alimentaire Manna.

En 2020, M. Quinn avait été nommé Irlandais de l’année. En raison de la pandémie, comme la parade avait été annulée, il n’a pas pu participer au défilé. Pour l’édition de 2022, il est de nouveau proclamé Irlandais de l’année et il pourra marcher dans la parade de la Saint-Patrick comme le veut la tradition.

Par ailleurs, le conseiller de ville du district Desmarchais-Crawford, Sterling Downey, est le lauréat du prix humanitaire Simon McDonaugh de 2022. Le prix Simon McDonaugh a été créé en 1993 par la United Irish Societies of Montreal en l’honneur d’un membre cher à l’organisation qui donne son nom au prix.

M. Downey portera le drapeau de la Ville de Montréal durant le défilé de la Saint-Patrick. Un trèfle vert orne le drapeau de la Ville aux côtés de la fleur de lys, de la rose de la maison Lancastre, du chardon et du pin blanc. Cela démontre l’importance du peuple irlandais pour Montréal.

Le défilé de la Saint-Patrick a lieu en l’honneur des Irlandais depuis 1824 à Montréal. Seules les éditions de 2020 et de 2021 n’ont pu être tenues, et ce, en raison de la pandémie de la COVID-19.

À Verdun, la mairie d’arrondissement ainsi que la Maison de la culture de Verdun seront illuminées de vert en l’honneur des festivités de la Saint-Patrick.