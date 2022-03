Un lieu pour échanger des boutures et dessiner sur des murs  

Le hall de la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny s’est récemment transformé en espace de création artistique pour les citoyens. Les Verdunois sont invités à dessiner sur les murs d’ardoise avec les craies qui sont à leurs dispositions.

Des citations en lien avec la lecture et la bibliothèque sont affichées aux murs. Il y a aussi des dessins réalisés par les artistes Jason Wasserman et Marie-Clémentine Baldassari. Le but est que les passants complètent les dessins et s’inspirent des citations.

Par ailleurs, la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny a aussi mis en place son projet «bouturothèque», c’est-à-dire un espace où les amateurs de plante peuvent amener une bouture déjà en terre et repartir avec une nouvelle variété de plantes.

Tous les types de boutures sont les bienvenus que cela soit des aromates, des succulentes, des plantes d’extérieur ou d’intérieur. Il s’agit d’une belle occasion pour les résidents d’échanger entre eux afin de pouvoir fleurir leur balcon, leur cour ou l’intérieur de leur maison.

Des étiquettes sont fournies sur place afin d’identifier les boutures.

La bibliothèque Jacqueline-De Repentigny est située au 5955, rue Bannatyne, à Verdun.