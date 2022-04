Verdun et le Sud-Ouest à l’honneur dans le nouvel album d’Alex Paquette

Le chanteur reggae Alex Paquette vient de lancer son nouvel album Reggae de Verdun et décolle le 12 avril pour l’Europe dans le cadre d’une tournée de 12 concerts.

«Ce nouvel album est intitulé Reggae de Verdun car je l’ai entièrement écrit durant la pandémie, pendant que j’étais confiné dans mon petit appartement de Verdun» explique l’auteur-compositeur-interprète québécois Alex Paquette.

«À cette période, je faisais beaucoup de marches dans Verdun et dans le Sud-Ouest. C’est pour ça que mes chansons font pas mal référence à ces quartiers. Je parle aussi de mes relations sentimentales que je vivais, à ce moment-là, dans cet appartement de Verdun», confie l’artiste.

En effet, l’album Reggae de Verdun propose dix chansons aux thèmes propres à la vie personnelle de l’auteur. L’amour éphémère et les relations de couple sont abordés dans les titres Prends un verre avec moi et Costco. La chanson Haute pression parle plutôt du sentiment d’angoisse dans le milieu artistique, alors que C’est pas normal traite de l’enjeu des inégalités sociales. Ce titre s’est d’ailleurs hissé dans la playlist Spotify Meilleur du reggae français en plus d’avoir récolté plus de 75 000 écoutes.

L’auteur, compositeur et interprète québécois Alex Paquette.

Crédits: Gracieuseté.

«Dans mes textes, je ne parle pas de religion, de spiritualité, de marijuana ou du soleil. Je parle des choses de la vie, dans un style folk imprégné de la vie nordique», précise Alex Paquette, qui s’identifie volontiers à Manu Chao.

«J’écoute beaucoup de métal et de rap. Mais ce qui m’inspire, et ce que j’ai vraiment le goût de faire en spectacle, c’est du reggae», raconte l’artiste, qui qualifie son style musical de «reggae très européen, un peu comme le vieux ska anglais.»

Dans ce nouvel album Reggae de Verdun, Alex Paquette prend un virage musical porté par de nouvelles influences montréalaises.

«Avant, quand j’étais dans le nord du Québec, mon reggae était vraiment folk. Mais en étant maintenant à Montréal, mon son est devenu plus urbain. J’ai rajouté des beatmakers (concepteurs rythmiques), l’écriture et la composition ont été faites de façon beaucoup plus urbaine par rapport à mon premier album, Reggae nordique» explique l’artiste.

Une tournée européenne très attendue

Alex Paquette s’envole le 12 avril prochain pour l’Europe et donnera une série de 12 concerts dans des salles de spectacles du nord de la France et de la Belgique jusqu’au 30 avril.

«Je suis particulièrement content de partir faire cette tournée parce que ça fait deux fois que c’était annulé à cause de la pandémie. À chaque fois, il faut reprogrammer les dates, contacter des gens et trouver de nouveaux lieux pour se produire. Mais celle-là, c’est la bonne» affirme l’artiste, très enthousiaste.

«Le reggae, c’est de la musique positive, c’est un échange d’énergie. Alors j’aime faire beaucoup de scène, plus que de produire des choses qui sont partagées sur les réseaux sociaux», conclut-il.

L’agenda d’Alex Paquette est déjà bien rempli avec des festivals et des concerts programmés dans des salles de spectacles au Québec quasiment toutes les fins de semaine de l’été jusqu’à octobre. L’artiste ira aussi à la rencontre de son public au Mexique en janvier 2023 et au Chili en février.