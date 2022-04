Le couple d’octogénaires verdunois ne subira pas d’éviction temporaire

La mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger, a annoncé sur les réseaux sociaux que le couple d’octogénaires qui avaient été menacés d’éviction en mars dernier pourra finalement rester dans son logement, à la suite d’un appel de la mairesse au propriétaire.

À la fin du mois de mars, Métro avait publié un article sur la menace d’éviction qui planait sur Barbara et Ken Davidson, âgés de 82 et 87 ans. Ces habitants de la rue Beatty avaient reçu un avis écrit d’évacuation temporaire de six mois de leur nouveau propriétaire, qui annonçait des travaux importants dans l’immeuble.

«Quand tu as habité dans ta maison pendant plus de 40 ans, c’est quelque chose de difficile à laisser tomber. On a bâti notre vie ici», avait déclaré Ken Davidson. Le couple d’octogénaire avait témoigné du stress généré par la peur du déménagement, et de la crainte de ne pas trouver de logement assez abordable dans le quartier.

En apprenant cette nouvelle, Marie-Andrée Mauger a contacté, avec l’accord de la fille des Davidson, le propriétaire afin de parler avec lui de la situation.

«Sans vouloir m’ingérer dans ses plans, je l’avais néanmoins invité à valider l’urgence réelle des travaux et la pertinence de procéder à une éviction temporaire et, surtout, à agir avec humanité.»

Cette dernière a appris le 12 avril que le propriétaire avait pris la décision de revoir ses plans de rénovation, qui excluaient cette fois une éviction temporaire.

La mairesse a également rappelé que le Code civil du Québec interdit la reprise de logement de personnes âgées de plus de 70 ans si celles-ci habitent leur logement depuis plus de 10 ans et qu’elles ont un faible revenu.