Une murale animée par l’histoire à l’auditorium de Verdun

Anna Binta Diallo et son oeuvre Errances à Verdun, à l'Auditorium de Verdun.

Le 25 août, en présence de la mairesse de Verdun Marie-Andrée Mauger ainsi que de la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, l’auditorium de Verdun a accueilli une nouvelle œuvre d’art colorée célébrant la population verdunoise et ses activités sportives par la multidisciplinaire Anna Binta Diallo.

Artiste franco-manitobaine originaire de Dakar, au Sénégal, Anna Binta Diallo explore dans cette murale intitulée Errances à Verdun des thèmes comme l’identité verdunoise et l’histoire de l’arrondissement.

L’œuvre, un mélange de mosaïques et d’acier représentant des personnages sportifs figés en pleine action, sera affichée au mur du bâtiment historique de l’auditorium de Verdun, plus précisément au niveau du mur principal du foyer de l’Espace Denis Savard, nouvellement inauguré en septembre 2021.

L’installation de la mosaïque s’inscrit en conformité à la politique québécoise d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.