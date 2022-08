(Re)découvrir le sport et le loisir à Montréal

Ultimate Verdun a pour objectif de faire découvrir l’ultimate aux enfants, adolescent/es et adultes de Verdun et des environs.

Tout au long de la semaine du 5 septembre, 42 organismes de la métropole proposeront des portes ouvertes, afin d’inciter la population à découvrir les activités de sport et de loisir offertes dans leur secteur.

Intitulée Change d’air !, cette campagne de démocratisation est chapeautée par Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM).

«Au-delà de la pratique d’activité, ça permet vraiment aux citoyens de développer des liens dans la communauté», explique la directrice générale de SLIM, Josée Scott.

À Verdun, trois organismes à but non lucratif (OBNL) proposeront des activités gratuites à la population, soit l’Association régionale de Kin-Ball de Montréal, le Pause Parents-Enfants de Verdun et l’Ultimate Verdun.

«Quand on passe devant un aréna, on sait ce qu’il se fait. Mais dans un Centre de loisirs, par exemple, le citoyen de l’extérieur ne connaît pas nécessairement la richesse d’activités qui y sont offertes», poursuit Mme Scott.

Il est autant possible de pratiquer une activité que de devenir entraîneur ou même de siéger à un conseil d’administration La directrice générale de Sport et Loisir de l’île de Montréal, Josée Scott

La proximité comme vecteur de pérennité

12 arrondissements montréalais, en plus de la ville de Pointe-Claire, seront desservis par des OBNL du secteur.

«La pratique d’activité, plus elle est de proximité, plus elle est durable. Plusieurs activités fonctionnent également grâce à des implications bénévoles et donc ça tisse des liens en plus de devenir des lieux d’engagement», indique la directrice générale.

Depuis plusieurs années, SLIM s’efforce à décloisonner les programmations d’activités en diversifiant le type d’offres.

«Les activités récurrentes de 12 à 15 semaines ou pour l’année entière créent une grande segmentation. Les parents qui attendent d’un bord et les enfants qui jouent de l’autre. Pour régler cet enjeu, on essaye beaucoup de programmes mixtes et à la carte, donc l’adulte et l’enfant peuvent être intégrés dans une même activité, ou l’adulte peut avoir sa propre activité pendant que son jeune pratique la sienne», ajoute Josée Scott.

Détails des portes ouvertes à Verdun

Association régionale de Kin-Ball du Grand Montréal



– Initiation de Kin-Ball pour enfants, adolescents et adultes. Les gens présents pourront venir tester le sport avec des entraîneurs certifiés.

– Jeudi 8 septembre, 18h30-20h30

Pause Parents-Enfants de Verdun



– Course à obstacles pour les familles avec des enfants de 0 à 5 ans. L’organisme propose de venir découvrir son centre de prêt d’articles de plein air.

– Samedi 10 septembre de 11h à 16h.

Ultimate Verdun



– Ultimate frisbee pour enfants, adolescents et adultes

– Lundi 5 septembre et jeudi 8 septembre 2022