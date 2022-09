La vice-première ministre sortante de passage à Verdun

Geneviève Guilbault était à Verdun lundi soir pour appuyer la candidate caquiste Véronique Tremblay. Les deux femmes politiques ont déambulé sur la rue Wellington pour aller à la rencontre des citoyens.

«J’étais déjà venue sur Wellington, mais pas depuis que c’est la rue la plus cool au monde! C’est vraiment impressionnant ce que les gens ont réussi à accomplir à travers les années», a laissé tomber Geneviève Guilbault, candidate dans la circonscription de Louis-Hébert à Québec.

Après avoir contracté la COVID-19 en tout début de campagne, Véronique Tremblay est maintenant de retour sur le terrain et se dit très enthousiaste pour la suite des choses. Selon elle, pour la première fois depuis près d’un siècle, une lutte à trois est en branle sur le territoire verdunois.

«Ça fait 86 ans que Verdun est libéral et cette année on a une chaude lutte et je trouve ça extraordinaire pour la démocratie», a clamé Véronique Tremblay.

Sécurité publique

Bien que plusieurs épisodes de violence armée aient eu lieu sur le territoire de L’Île-des-Sœurs le printemps dernier, Mme Tremblay juge qu’il s’agit de cas isolés.

«C’est extrêmement important la sécurité et ça fait partie des besoins de base, mais je dirais sincèrement que c’est situationnel. Les personnes impliquées ont été des victimes ciblées», a expliqué celle qui est toujours conseillère d’arrondissement dans le district de Champlain – L’Île-des-Sœurs.

La ministre de la Sécurité publique sortante a toutefois insisté sur les efforts du gouvernement du Québec pour soutenir la Ville de Montréal dans la lutte à la violence armée.

«Ce n’est pas quelque chose qui est chronique, ça demeure des incidents isolés, mais à force d’en avoir, un et un autre, ça joue sur le sentiment de sécurité des Montréalais donc c’est très important pour nous. On a mis 200 M$ avec CENTAURE en plus de la prévention, et j’ai ajouté 250 M$ pour l’embauche de 450 policiers de plus au SPVM», a poursuivi Mme Guilbault.

La candidate caquiste Véronique Tremblay avec la vice-première ministre sortante Geneviève Guilbault.

Josie Desmarais/Métro

Le Poste de quartier (PDQ) 16 sur la rue De Verdun est le seul de l’arrondissement, incluant L’Île-des-Sœurs. Toutefois, pas question de mettre en place un nouveau PDQ sur le territoire insulaire.

«Oui je veux augmenter la présence policière, mais je ne veux pas investir dans la brique», a précisé Véronique Tremblay.

Une troisième école à L’IDS?

Le 7 juin dernier, les membres du conseil d’arrondissement, dont Véronique Tremblay fait partie, ont adopté une résolution pour inciter les futurs candidats et candidates dans Verdun de faire de la troisième école à L’Île-des-Sœurs, leur priorité pour la campagne électorale.

«J’ai cinq priorités et oui, la troisième école à L’Île-des-Sœurs en fait partie. Le besoin est là et il est évident. J’ai bien l’intention de mener le dossier jusqu’à sa réalisation», a-t-elle indiqué.

Les cinq priorités de Véronique Tremblay

1. Bonifier l’offre des logements sociaux et abordables

2. Protéger notre eau, nos berges et donner un accès à la nature à tous les Québécois

3. Des soins de santé plus accessibles, plus humains et plus efficaces avec le Plan Dubé

4. Offrir une meilleure intégration aux nouveaux arrivants

5. Une nouvelle école primaire pour répondre aux besoins des nombreuses jeunes familles de L’Île-des-Sœurs.