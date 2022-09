Verdun Luv, semaine du 28 septembre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Artiste de cirque en devenir Après avoir habité plus de vingt ans sur la Rive-Sud de Montréal, Lauriane Houle vient d’emménager à Verdun. Pendant la journée, vous la retrouvez au comptoir de la Fromagerie Copette. Le soir, elle s’entraîne à l’école de cirque dans le cadre du programme préparatoire aux arts circassiens.

Postier passionné de soccer Postier depuis treize ans, mais surtout représentant de Postes Canada depuis les sept dernières années à Verdun, Alain Bosunga Lofo, que vous croiserez sûrement sur la rue Wellington, en connaît un bout sur le ballon rond et sur l’ampleur que prend actuellement ce sport au Québec.

De l’aide pour 225 foyers de Verdun La Société de Saint-Vincent de Paul est un organisme à but non lucratif qui vient en aide à toute personne vivant une situation difficile et qui a besoin d’un soutien en matière de sécurité alimentaire. Stefani Ravenda vous rappelle que la Conférence de Verdun a un besoin urgent de bénévoles pour satisfaire à la demande. Vous avez de l’intérêt pour la Société ou vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’aider? N’hésitez pas à appeler la Saint-Vincent de Paul de Verdun au 514 768-2093.

Intronisation du président du Club Richelieu Verdun Félicitations à Paul Beneteau, qui vient d’être intronisé à la présidence du Club Richelieu Verdun. Paul (au centre) est en compagnie d’André Giguère, président de la Fondation du Club Richelieu Verdun, Jean-François Guay, ex-président, Steve Leclair et Gilles Dubien, respectivement nouveau et ex-président du Club Richelieu LaSalle.

Nous sommes là pour nos fils Jeanne-Mance et Pierre-Paul Cusson ont assisté avec un grand plaisir à la récente performance de leurs fils Benoît et Michel, lors de la seconde édition de la course BougeBouge qui s’est déroulée à Verdun, le 11 septembre. Benoît, qui a 53 ans, a couru le marathon (42 km) en 3 h 13 min, tandis que son frère Michel a été obligé d’abandonner à la mi-parcours.

Josée Léger à la tête du Réseau Affaires Verdun La CPA Josée Léger est la nouvelle présidente du Réseau Affaires Verdun, qui compte au-delà de 200 membres. Lors du prochain Midi Motivation du 20 octobre, au restaurant Crescendo, le conférencier d’honneur sera le Verdunois Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal.

Des voyages dans le sud le plus souvent possible Tel est l’objectif de Sonia, serveuse au restaurant Crescendo. Celle qui évolue dans le domaine de la restauration et des bars depuis 25 ans aime bien prendre plusieurs périodes de vacances par année.

Reprise des rencontres du Club Rendez-vous d’affaires Île-des-Sœurs ! Lors de la rencontre matinale du 15 septembre, nous avons surpris Dany LeScelleur, directeur du Provigo de L’Île-des-Sœurs, en compagnie d’Yves Lefebvre et de Jocelyne Désilets.