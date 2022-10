Une nouvelle exposition à l’École de musique de Verdun

L’artiste peintre Lisette Tardy dévoilera ses nouvelles toiles, dès le 14 novembre prochain à l’École de musique de Verdun. La Verdunoise y présentera, du lundi au vendredi, son exposition «Les rêveries du fleuve», une série d’œuvres inspirées par les berges du Saint-Laurent.

Pour Lisette Tardy, le fleuve est un espace sacré.

«Cet environnement boisé qui préserve une dimension sauvage induit un climat particulièrement accueillant et recueilli […] Mes balades régulières le long du fleuve me permettent de m’extraire de l’envahissement du monde extérieur pour développer ma présence à la vie d’une nature en continuelle transformation», indique l’artiste peintre.

L’artiste peintre verdunoise, Lisette Tardy.

Photo: Gracieuseté

Ses toiles, très colorées et de style impressionniste, expriment la richesse de la palette automnale. «Parfois, je réalise un travail plus figuratif dans la recherche des harmonies, des contrastes, de ce qui fera vibrer les différentes nuances. La superposition des couleurs par petites touches permet une plus grande subtilité dans l’ensemble créé», poursuit Mme Tardy.

Exposer à l’École de musique de Verdun

Lisette Tardy tenait à souligner que cette exposition est rendue possible grâce à l’accueil généreux de la directrice de l’École de musique de Verdun, Yolande Gaudreau.

«Ce lieu discret, intime et lumineux forme une sorte d’écrin qui met en lumière ma peinture. C’est un privilège pour moi d’exposer dans ce lieu prestigieux», précise Lisette Tardy

L’exposition sera accessible du lundi au vendredi, de 16h à 20h, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2023.