Bienvenue à Verdun: des journées de rencontres et de découvertes

Le samedi 29 octobre à la mairie de Verdun et le samedi 5 novembre à La Station, de 15h à 18h, auront lieu les journées «Bienvenue à Verdun».

Ces journées ont pour but de faire découvrir aux participants les acteurs clés et les services communautaires offerts à Verdun. À travers une formule simple et décontractée, des kiosques d’information tenus par les organismes de l’arrondissement seront accessibles pour les visiteurs.

Les journées Bienvenue à Verdun sont organisées par le comité sur l’immigration de la Concertation en développement social de Verdun (CDSV) en partenariat avec l’arrondissement de Verdun dans la cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Le comité sur l’immigration est mandaté de «maintenir et développer des actions communautaires qui répondent aux enjeux liés à l’immigration et de favoriser la concertation dans les différents quartiers», précise la Ville de Montréal via communiqué.