Verdun Luv, semaine du 9 novembre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

La Base souffle sa première bougie Nicolas Cacheco, au centre du trio, le propriétaire du sympathique café La Base, a célébré la première année d’existence de son commerce en compagnie de Gaétan Deschenes et de Denis Lowe.

Parce que Dominique aime le théâtre Dominique, adjointe administrative depuis trois ans à la clinique médicale Espace santé, à L’Île-des-Sœurs, adore le théâtre et les divertissements culturels de ce type. On la comprend: son quotidien aux côtés d’une dizaine de médecins de famille et de huit médecins spécialistes fait d’elle une personne très occupée durant la journée.

Crib au Mouvement social madelinot Normand, Vianney, Paul et Germain vous invitent à participer au tournoi de crib qui a lieu chaque jeudi à 19 h, au local des Madelinots, situé sur la Promenade Wellington, à l’angle de la rue Régina.

Lionel aura bientôt un an La Verdunoise Émilie Poulin est de retour au travail chez Services Canada depuis le 31 octobre. Déjà mère d’Élie, qui vient de fêter ses 12 ans, Émilie a fort apprécié ce temps d’arrêt et surtout l’arrivée de Lionel, un deuxième fils dans la famille, qui aura un an le 17 novembre.

Déroulez les tapis, entrez à L’officerie ! Maxime Désormeaux vient d’exécuter les travaux d’aménagement de quatre bureaux de cotravail. Ceux-ci sont à louer au deuxième étage de l’immeuble situé au 3835, rue Wellington, tout près d’Énergie Cardio.

Le sourire, de rigueur le jour de l’Halloween Propriétaire du commerce Bagel St-Lo, Lora Messier a réservé son plus beau sourire à ses enfants, Nahui (âgé de huit ans) et Loumi (cinq ans), qui quittaient leur domicile ce matin de l’Halloween pour se diriger vers leur école primaire…

Le Club 6 h au pas de course Rendez-vous tous les mardis matin à 6 h, au Café Station W, pour une course à pied sexy pace en compagnie de Xavier, Matthew, Frédéric, Andréanne, Frédérique et Daphné.