Verdun Luv, semaine du 16 novembre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Personnalités d’affaires du mois Copropriétaires de la Quincaillerie Rona de la Promenade Wellington, Gilles Lamoureux et Elizabeth Ifrah viennent d’être choisis à titre de personnalités d’affaires du mois de novembre par le Réseau Affaires Verdun (RAV). La meilleure raison? Leur achat audacieux du rez-de-chaussée entièrement commercial du projet Origine, situé à l’angle du boulevard LaSalle et de la rue de l’Église…

Chez Me Tremblay, d’indispensables collègues La notaire Michelle Tremblay est ravie de compter sur Marina Turcot, au centre, et les sœurs Linda et Chantal McKenna, pour gérer au quotidien son étude de la rue de Verdun. Grâce à leur travail, Me Tremblay peut ainsi prendre une courte semaine de congé…

Des Grands Verdunois Lions Le Club Lions de Verdun compte dans ses rangs plusieurs Grands Verdunois. L’organisme tire un grand avantage de la vaste expérience et de la grande sagesse d’André Grenier, de Laurent Thériault, d’Yves Bruneau, de Georges Bossé et du plus récent membre, Daniel Thériault.

Moa salue l’escalade et Allez-Up La Verdunoise Moa Bizier, la sympathique courtière en immobilier de la firme Royal LePage, remercie tous les moments que lui donne la vie en général… surtout quand vient le temps de profiter d’une activité physique ! C’est en montant un peu plus haut sur le mur qu’elle entame cette escalade chez Allez-Up, centre situé au coin LaSalle-de l’Église et voisin du restaurant L’Œufrier.

Défilé du père Noël 100% électrique grâce au Club Tesla Québec Le samedi 19 novembre, deux insulaires seront aux anges au sein de la foule réunie le long de la rue Sainte-Catherine pour assister au premier défilé du père Noël de Montréal 100% électrique. Il s’agit de Cathy Beausoleil et de Mario Langlois, particulièrement fiers que le Club Tesla Québec, dont ils sont membres du conseil d’administration, puisse contribuer significativement au tournant écoresponsable de cette 70e édition.

La Guignolée du dimanche 20 novembre Ginette Goyer, Pierre Parker et Andrée Desgroseillers vous rappellent que la Guignolée annuelle de la Saint-Vincent de Paul de Verdun aura lieu le dimanche 20 novembre de 10 h à 16 h. Vous pourrez apporter vos dons en argent et des denrées alimentaires au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (entrée rue de L’Église) ou à La Station, à L’Île-des-Sœurs.

La CSDV et le portrait de Verdun Nicolas Harvest, secrétaire du Comité d’action des citoyens de Verdun (CACV), est fier d’être de la partie, en compagnie d’Anne Robichaud et de Renée Caron, d’Amalgame Montréal, lors de la récente consultation afin d’établir le portrait actuel de Verdun.