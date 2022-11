Verdun Luv, semaine du 23 novembre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Village de Noël à ND7D Portes ouvertes au Village de Noël de l’église patrimoniale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le jeudi 24 novembre. Dominic et son fils Joshua (18 mois) ont la chance d’y jeter un coup d’oeil en avant-première.

Lecture des Fêtes ! Le goût du risque est le récit du parcours professionnel d’André Bouthillier, Grand Verdunois et vice-président directeur du cabinet de relations publiques National. L’ex-maire Georges Bossé et son épouse, Françoise, ont assisté récemment au lancement du livre.

À l’accueil Andrée T. Lafontaine et Elena Vilchez, du Centre des femmes, avaient un kiosque à la mairie de l’arrondissement lors de l’accueil des nouveaux arrivants organisé par la table de concertation en développement social de Verdun.

Jamais bien loin Artiste peintre et photographe amateur, l’ex-dentiste Pierre Hébert se fait toujours un plaisir de visiter l’expo l’Art à l’Île chez le concessionnaire Gravel Chevrolet. On le voit avec la photographe Carole Pelletier et Monique Dagenais.

Nouveaux membres au conseil Frédérique Ranger, Geneviève Guay et Simon Berthiaume s’activent désormais au sein du CA de la Fondation Santé Urbaine, réunissant l’hôpital de Verdun et celui de Notre-Dame.

Club Richelieu Verdun Charles Pierre Munn et Jean-François Guay (assis), en compagnie de Michel Roch, Hélène Rolland, Paul Beneteau, président du Club Richelieu, et Jean-Pierre Boivin.

Au profit de l’Arche Léon Bourgon mentionne que le concert mettant en vedette la chorale Ensemble pour Noël aura lieu le samedi 3 décembre à 19 h 30, à l’église des Sept-Douleurs. Consultez L’Arche de Montréal pour plus d’infos.