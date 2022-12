La Promenade Wellington se métamorphose en Pôle Well

La magie des Fêtes a pris d’assaut la Promenade Wellington. Durant tout le mois de décembre, l’artère commerciale proposera une centaine de destinations cadeaux aux Verdunois, dans un décor féérique. Illuminations, musique de Noël et sapins installés à différents coins de rue; même le Grinch succomberait à la tentation. Incursion au cœur du Pôle Well.

L’équipe de la Promenade Wellington propose aux citoyens une atmosphère festive et propice à l’achat local.

«On veut que les gens viennent sur la rue et passent un bon moment. L’idée, c’est de faire son magasinage des Fêtes, mais dans un environnement agréable. Prendre un petit café, apprécier le moment et passer d’un commerce à l’autre», explique la chargée de projets à la SDC Wellington, Myranie Bray.

Que ce soit la vente de sapins au coin de la rue Galt, le village de Noël dans l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, des prestations musicales de différents groupes de choristes ou la présence du père Noël, les citoyens seront assurément immergés dans la magie des Fêtes. Maçonnerie Gratton présentera d’ailleurs sa troisième édition de son marché de Noël à saveur verdunoise.

Crédit Photo: Gracieuseté / Caroline Perron

«Ce sont des villages qui sont faits à la main et qui sont aux couleurs de nos commerçants. On invite vraiment les gens à aller voir ça. Et celui dans l’église est également vraiment impressionnant; on parle d’un marché de grande envergure de 400-500 pieds carrés, c’est superbe», poursuit Myranie Bray.

Un concours et une ruelle enchantée

De retour pour une deuxième année, le concours du calendrier de l’avent du Pôle Well offrira chaque jour, du 1er au 25 décembre, un cadeau à un participant gagnant.

Chaque prix sera remis par un commerce de la Promenade Wellington. Du nombre, on retrouve Marigold, Copette et Cie, la Mistinguette, Maltéhops et la Librairie de Verdun.

Crédit Photo: Gracieuseté / Caroline Perron

Myranie Bray se dit d’ailleurs particulièrement enthousiaste quant au dévoilement du décor de la fameuse Ruelle Enchantée, située entre le Palco et le Dollarama. Comme le veut la tradition, les Verdunois sont invités à se prendre en photo, en famille ou entre amis, dans un décor enchanteur.

«C’est un attrait qui attire beaucoup de gens d’un peu partout à Montréal. Ils sont curieux de voir la ruelle et les décors. C’est cool de voir qu’un lieu comme celui-là, qui est à la base un peu laissé à lui-même, devient presque un incontournable de la rue», conclut-elle.