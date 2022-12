Première pelletée de terre d’un projet d’habitation à L’Île-des-Sœurs

Les travaux de la première phase d’EVOLO NEX, un projet résidentiel du quartier Pointe-Nord à L’Île-des-Sœurs, ont été lancés le jeudi 1er décembre dernier.

La conseillère de ville Véronique Tremblay et la mairesse Marie-Andrée Mauger étaient présentes pour la première pelletée de terre officielle. À terme, le projet comportera quelque 258 unités, bonifiant ainsi l’offre de logements à proximité de la station insulaire du Réseau express métropolitain (REM).

«C’est avec fébrilité que nous amorçons les travaux de la phase 1 d’EVOLO NEX, un projet dont la moitié des unités résidentielles a déjà trouvé preneurs, et ce, en moins de deux mois. C’est une réponse extraordinaire et favorable des acheteurs, et ce, dans un marché pourtant plus difficile», a indiqué le vice-président exécutif de la Corporation Proment, Ilan Gewurz.

«Le quartier Pointe-Nord, un projet de renommée internationale amorcé il y a maintenant 12 ans, met à l’honneur la vie en communauté, les espaces verts et l’eau, le transport actif et les commerces de proximité, le tout à cinq minutes du centre-ville de Montréal», a-t-il poursuivi.

Le quartier Pointe-Nord est déjà occupé par environ 2800 résidents dans approximativement 1460 unités d’habitation. EVOLO NEX représente la septième phase du projet d’ensemble.