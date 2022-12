L’Arrondissement de Verdun a octroyé une enveloppe de 333 995,45 $ à l’organisme Nature-Action Québec pour le fonctionnement de la Maison de l’environnement en 2023 et 2024.

Prolongation du partenariat entre Verdun et Nature-Action Québec

L’Arrondissement de Verdun prolongera son partenariat avec Nature-Action Québec (NAQ) pour les deux prochaines années. L’organisme a reçu une enveloppe de 333 995,45 $ pour assurer le bon fonctionnement de la Maison de l’environnement, ainsi qu’une autre de 211 292 $ pour l’intendance des habitats naturels de L’Île-des-Sœurs. Ce financement permettra à NAQ de poursuivre son mandat jusqu’à la fin de l’année 2024.

Fondé en 1986, Nature-Action Québec a pour mission de guider les organisations et les municipalités vers les bonnes pratiques environnementales. Le partenariat avec l’Arrondissement de Verdun date de 2008.

L’objectif, c’est de faire naître des projets et d’inspirer les gens pour voir plus d’initiatives environnementales à Verdun et ailleurs. Justine Plessis, chargée de projets chez Nature-Action Québec

«À la Maison de l’environnement, on a nos bureaux à même la mairie de Verdun. Les citoyens viennent nous voir et on les accompagne dans différents projets environnementaux», mentionne la chargée de projets chez Nature-Action Québec, Justine Plessis.

L’aide financière reçue le 6 décembre dernier servira essentiellement aux ressources humaines. De nombreux employés travaillent quotidiennement, sur place, pour accompagner les Verdunois dans la transition écologique.

«La transition écologique, c’est un mot large qui englobe plusieurs éléments. Mais on parle de biodiversité, de réduction des déchets, de verdissement, de déplacement actif. Notre but est d’aller toujours plus loin, pour le bien de l’environnement», poursuit Mme Plessis.

Des mesures adaptées au territoire insulaire

Certains habitats naturels de L’Île-des-Sœurs demandent une attention particulière pour assurer leur conservation, leur protection et leur restauration. C’est le cas notamment du Boisé du Domaine Saint-Paul, classé comme un écosystème forestier exceptionnel.

Le Domaine Saint-Paul a le statut d’aire protégée, donc il y a une servitude de conservation qui est en vigueur. Élise Bélanger, chargée de projets en gestion des milieux naturels

«C’est un site exceptionnel parce qu’il y a près d’une dizaine d’espèces floristiques à statut précaire qu’on retrouve dans ce boisé-là. Ce sont des milieux avec de grandes valeurs écologiques et qui se retrouvent en plein cœur de Montréal, donc c’est très important de les conserver», indique la responsable de l’intendance des milieux naturels de L’Île-des-Sœurs chez NAQ, Élise Bélanger.

Le boisé de 26 hectares est qualifié comme ayant une valeur écologique supérieure à la moyenne des boisés de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Josie Desmarais/Métro

Cette dernière souligne la présence de plusieurs plantes exotiques envahissantes qui nécessitent des interventions récurrentes.

«Autour du lac des Battures, il y a beaucoup de phragmites, le roseau commun, qui est très envahissant. À l’intérieur du boisé, il y a du nerprun aussi. Selon les années, il y a des interventions plus urgentes que d’autres», ajoute Mme Bélanger.

L’équipe de NAQ met en place également des aménagements pour la faune, comme des nichoirs, des sites de ponte pour des tortues et des radeaux végétalisés. Par ailleurs, NAQ travaille avec d’autres arrondissements montréalais comme Saint-Léonard, et procède parfois à l’acquisition de milieux naturels pour en assurer leur protection.