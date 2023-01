Île-des-Sœurs: consultation publique sur un projet immobilier controversé

Les citoyens de L’Île-des-Sœurs pourront s’exprimer sur le projet immobilier Cité de l’Île dans le cadre d’une assemblée de consultation publique qui se tiendra le 24 janvier prochain au centre communautaire Elgar.

Le projet Cité de l’Île, développé par Lachance, comprend la construction de quatre immeubles aux coins des rues Levert et place du Commerce ainsi que l’agrandissement de l’immeuble situé au 16, place du Commerce. Le nouveau complexe devrait comprendre un peu plus de 1300 unités résidentielles, dont des logements sociaux et abordables, ainsi que des commerces, des espaces de bureaux et un hôtel.

Le projet prévoit également un corridor aménagé pour les piétons et les cyclistes donnant accès à la station Île-des-Sœurs du REM.

Notons que l’Arrondissement de Verdun est tenu de tenir une assemblée de consultation publique puisque Cité de l’Île est un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PCCMOI). Il s’agit d’une mesure règlementaire d’exception permettant sa réalisation bien qu’il déroge à la règlementation d’urbanisme et au zonage en vigueur.

L’Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs (APRIDS) se dit préoccupée par la densification du secteur et par l’absence de nouvelles infrastructures, dont des écoles secondaire et primaire.

Elle espère donc que les citoyens se présenteront en grand nombre lors de l’assemblée de consultation. «C’est une occasion unique. Il faut que les citoyens s’informent et se fassent entendre», affirme le président de l’APRIDS, Daniel Manseau, par voie de communiqué.