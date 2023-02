Une exposition pleine de couleurs à Verdun

La nouvelle exposition La couleur écrite, qui a débuté le 28 janvier, met en avant les oeuvres colorées de l’artiste Renée Carrier, dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal.

À travers cette exposition, l’artiste explore le pouvoir de la couleur et explore l’impact qu’elle peut avoir sur les émotions. «Influencée par l’œuvre littéraire de Proust, À la recherche du temps perdu, cette intention met en parallèle l’œuvre «picturale» de l’auteur et les phénomènes perceptifs de la couleur», peut-on lire dans un communiqué.

Ce projet visuel influencé par la littérature aborde la couleur de façon subjective «en nous invitant à découvrir à l’aide du récit, des œuvres qui y sont associées et qui contiennent des champs mesurables de forces chromatiques».

L’artiste Renée Carrier

L’artiste vit et travaille dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et obtient un certificat en arts plastiques à l’UQAT en 2001. En 2018, elle en obtient un deuxième en peinture et commence une Maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’UQAM.

Ses recherches sont principalement axées autour du pouvoir évocateur de la couleur.

La couleur […] a cette faculté de révéler des sons, des mots, des odeurs, et d’impressionner nos sens. Mon travail questionne les limites de son pouvoir évocateur. Renée Carrier, artiste, sur le site du Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue.

Ses œuvres font partie de la collection Loto-Québec. Elle est aussi boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

L’exposition se poursuit jusqu’au 26 mars au Quai 5160 à la Maison de la culture de Verdun.