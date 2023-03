Place au 10e Grand Défi du Lac Saint-Louis

Le Grand Défi du Lac Saint-Louis célèbrera ses 10 ans le 21 avril et en profitera pour organiser une grande fête. Cette course autour du lac Saint-Louis est organisée par l’école secondaire Dorval-Jean-XXIII et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Lac-Saint-Louis. Quatre distances, de 21 kilomètres à 5 kilomètres, sont proposées afin de s’adresser à tous les coureurs.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 avril. Huit écoles ont d’ores et déjà répondu présentes et quatre de plus sont espérées. Le grand départ, le 21 avril, aura lieu à 10h.

«Pour le 10e anniversaire, ça va être quelque chose de festif, promet Guy Labelle, un des organisateurs de la course. On prépare toute l’année cet événement et on est très fiers de cette édition!»

Plus de détails disponibles ici.