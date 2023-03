La barbe charitable de Sterling Downey

Le conseiller municipal de Verdun, Sterling Downey, dont l’apparence détonne du reste de la classe politique, est facilement reconnaissable par ses nombreux tatouages et sa très longue barbe.

Pour une bonne cause, la célèbre barbe vient d’être réduite de moitié. La taille a symboliquement eu lieu lors de la Saint-Patrick du 17 mars, dans le but de lever des fonds pour la société Saint-Patrick, un regroupement de la communauté irlandaise de Montréal, qui fait des dons à divers organismes dans la ville.

C’est sur un podium devant plusieurs centaines de personnes, dans une salle de l’hôtel Evo, que M. Downey s’est fait couper la barbe. La longueur de la coupe était proportionnelle au montant récolté. Pour près de 5000$ récoltés, ce sont donc 6 pouces qui ont été retirés de la barbe du conseiller. Sterling Downey se dit toutefois prêt à prolonger la collecte de fonds jusqu’au vendredi 24 mars. Si le montant de 10 000$ est atteint, il taillera sa barbe jusqu’à ce qu’il n’en reste que deux pouces et si 15 000$ sont atteints, il la rasera complètement.

Cora Mussely Tsouflidou, qui a offert 1000$ pour la cause (le plus gros don de la levée de fonds), Sterling Downey peu avant la coupe de sa barbe et Jean-Benoît alias JB, le barbier de longue date de Sterling qui était sur place pour faire quelques ajustements post-coupe.

Vidéo: Guillaume Ledoux/Métro

Jean-Benoît procède à la coupe de la barbe du conseiller.

Il est possible de faire un don et de consulter les causes supportées par la société Saint-Patrick à l’adresse suivante https://spsmtl.com/charitable-giving/donate/. Parmi les causes et organismes supportés par la société Saint-Patrick, c’est celle de «l’itinérance» qui rejoint le plus l’élu verdunois.

Une joke devenue «sa marque politique»

Ce n’est pas la première fois que Sterling Downey, qui a aussi été nommé «chief officer de la parade de la Saint-Patrick», se sert de son apparence pour la bonne cause. Il s’engage effectivement dans les «Bearded villains», un regroupement mondial d’environ 500 000 hommes tatoués et portant la barbe, d’une longueur minimale de deux pouces, qui œuvrent pour diverses causes et fondations.

À l’origine, toutefois, la barbe de M. Downey était un peu une blague. «J’ai commencé à faire pousser ma barbe en 2014, un petit peu comme une blague, parce qu’à l’Hôtel de ville de Montréal, les photos des anciens maires, c’est toujours des hommes avec des gros favoris blancs, donc (…) je me suis dit on va faire une petite joke là-dessus». Malgré ce côté humoristique, la barbe de Sterling Downey est devenue «sa marque politique», selon lui.