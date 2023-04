150e de Verdun: l’Arrondissement lance un appel aux idées

Verdun célébrera ses 150 ans en 2025. L’Arrondissement, qui a donné le coup d’envoi le 5 avril à l’organisation des célébrations, cherche désormais à obtenir l’avis de la population afin de bâtir sa programmation d’activités et d’événements à offrir.

Jusqu’au 30 avril, la communauté est invitée à proposer des idées d’activités, d’événements ou de projets en lien avec le 150e, en ligne, sur la plateforme de participation publique Réalisons Montréal: realisonsmtl.ca/verdun150e.

«Le 150e est l’occasion de mettre en lumière le chemin parcouru, les changements survenus au courant des dernières années et une vision pour l’avenir. On veut avoir une idée de ce que le 150e inspire aux gens. Quels genres de projets et de festivités les allument», souligne dans un communiqué la mairesse de l’arrondissement, Marie-Andrée Mauger.

Les idées peuvent porter sur différents thèmes, précise-t-on dans le communiqué, comme le «volet mémoire» ou le «volet événementiel». Les idées peuvent notamment avoir pour but «d’honorer la fierté d’habiter Verdun», «de rassembler la communauté», «de rendre hommage au passé» ou «de propulser l’arrondissement vers l’avenir».

Les propositions peuvent en outre concerner un ou plusieurs des trois quartiers de l’arrondissement, soit l’Île-des-Sœurs, Wellington-De L’Église ou encore Desmarchais-Crawford.

«Connaissant la passion et le niveau d’engagement des résidents et résidentes de Verdun, je suis certaine que de nombreuses propositions auxquelles nous n’aurions pas pensées émergeront durant cette consultation», a ajouté Mme Mauger.

Les idées seront étudiées par le personnel de l’arrondissement. Un bilan de la collecte d’idées est prévu à l’automne. L’organisation des festivités du 150e aura lieu principalement en 2024.

Un peu d’histoire C’est l’incorporation de Verdun en tant que village (1875) qu’on célèbrera en 2025, mais rappelons que l’établissement de colons français sur le territoire de Verdun aura commencé bien avant cette date. Selon l’encyclopédie canadienne, c’est un dénommé Zacharie Dupuis, un des premiers propriétaires fonciers sur l’Île de Montréal, qui a fondé Verdun en 1671, nommant le nouvel établissement en l’honneur de son village natal de Saverdun, en France. Colonisée à partir du 17e siècle, L’Île-des-Sœurs est de son côté graduellement achetée, au 18e siècle, par la Congrégation de Notre-Dame de Montréal. Vendue en 1956 à une compagnie privée, elle est alors absorbée par la municipalité de Verdun.