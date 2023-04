Mettre le vélo à l’honneur dans Verdun

Le Carrefour jeunesse-emploi de Verdun est à la recherche de volontaires pour prendre part à la deuxième édition du projet 3RVélo Verdun, mettant à l’honneur le vélo à travers différentes activités.

Le but est de rendre accessible la pratique du vélo aux citoyens de l’arrondissement tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. Pour se faire, le projet prévoit de mettre en pratique les principes des 3RV: (R)éduire la quantité de produits qui arrivent en fin de vie; (R)éutiliser certaines pièces mécaniques; (R)ecycler les matières premières et (V)aloriser les vélos ou les pièces hors d’usage.

Les volontaires seront amenés à apprendre la mécanique des vélos par le biais de formations gratuites, tiendront un kiosque d’entretien et de réparation de base de vélos, et participeront au bon déroulement des activités offertes gratuitement aux familles et aux citoyens de Verdun.

Aucune expérience n’est requise, mise à part la bonne pratique du vélo. Les volontaires recherchés doivent cependant être âgés entre 15 et 35 ans, et résider à Verdun ou à L’Île-des-Sœurs. Ils recevront une allocation financière de 100$ par semaine, du 28 juin au 25 août.

Pour plus d’informations, visitez cjeverdun.org.