Un nouveau parc à chiens temporaire à Verdun

Afin de répondre à une demande exprimée par plusieurs citoyens, l’Arrondissement de Verdun aménagera bientôt un parc à chiens temporaire. C’est au parc Desmarchais, à l’angle de la rue Melrose et du boulevard LaSalle, près de la piste multifonctionnelle et du stationnement du Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun, que sera mise en place la nouvelle infrastructure. Celle-ci sera accessible dès le 30 mai.

«Le secteur ciblé pour cet aménagement fait déjà l’objet d’une importante cohabitation entre les utilisateurs de cet espace et les propriétaires de chiens, souligne l’Arrondissement sur son site Web. La création d’un espace exclusivement dédié aux chiens et à leurs propriétaires vient donc répondre à un besoin important dans le quartier. La localisation, l’aménagement et son usage seront testés au cours des 18 prochains mois.»

Ce sera donc un troisième parc à chiens pour l’Arrondissement de Verdun, qui rappelle sur son site Web qu’«un parc à chiens est le seul espace public où il est possible de laisser son chien socialiser et courir librement dans un endroit clos, sécurisé et conçu pour lui».

Pour le moment, les deux seuls autres parcs à chiens sur le territoire de Verdun se trouvent au parc Arthur-Therrien ainsi qu’au parc de la Fontaine.

L’Arrondissement invite par ailleurs ceux qui désirent en apprendre davantage sur la nouvelle installation à venir rencontrer un élu et des membres de l’équipe de l’Arrondissement en personne, lors d’une rencontre d’information qui se tiendra sur le site du futur parc canin temporaire, au parc Desmarchais. La rencontre se déroulera ce mercredi 24 mai, de 17h30 à 19h30, sous le chapiteau au toit rouge.