L’Auditorium, pour être au cœur du sport

Inauguré en 1938, l’Auditorium de Verdun est l’une des plus vieilles attractions de l’arrondissement. Il s’agit d’un des bâtiments les plus importants sur la scène sportive à Montréal.

À l’intérieur du bâtiment situé au 4110, boulevard LaSalle, on retrouve le centre 21.02, le seul centre de hockey de haute performance au Canada. Les meilleures joueuses de hockey au monde s’y entraînent en vue des différentes compétitions internationales. Le nom 21.02 rend hommage au premier titre olympique de l’équipe canadienne féminine de hockey, remporté le 21 février 2002, à Salt Lake City.

L’Auditorium comprend aussi l’Espace et la Patinoire Scotty Bowman, et l’Espace et la Patinoire Denis Savard, qui rendent hommage à deux figures marquantes de la métropole et de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Depuis l’année dernière, l’Auditorium est également le domicile de l’Alliance de Montréal, une toute nouvelle équipe de basketball qui s’est implantée dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB).

Durant la saison hivernale, les citoyens de Verdun peuvent s’y rendre pour patiner en famille et entre amis. Des séances d’initiation au hockey sur glace sont également offertes aux tout-petits.

L’amphithéâtre accueille également le club de patinage artistique de Verdun, des événements culturels et de loisirs, et représente le troisième plus grand aréna de l’île de Montréal. À la suite d’importantes rénovations ces dernières années, l’Auditorium a reçu le prix d’excellence en architecture 2021 de l’Ordre des architectes du Québec dans la catégorie Mise en valeur du Patrimoine.

Skatepark Avis aux amateurs de sensations fortes, à quelques centaines de mètres de l’Auditorium de Verdun, se trouve un skatepark. Enfants, adolescents et adultes en quête d’adrénaline se côtoient pour effectuer ollie, shove-it et kickflip. Et ce ne sont pas seulement les planches à roulettes qui y sont acceptées. Plusieurs citoyens préfèrent s’y rendre avec leur BMX ou même leur trottinette. Le skatepark est avant tout un lieu de rencontre intergénérationnel, où une seule passion rassemble des centaines d’adeptes de tous les âges.

Galerie Jano Lapin et studios Les amateurs d’arts visuels peuvent assouvir leur soif de découverte à la Galerie Jano Lapin et studios. Des œuvres d’art originales et des impressions d’artistes locaux émergents de Montréal y sont exposées. Aller chez Jano Lapin, c’est l’occasion parfaite d’élargir son champ de connaissances, découvrir de nouveaux artistes et faire des rencontres inspirantes. La galerie s’efforce également à mettre de l’avant des œuvres crées par des artistes féminines.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.