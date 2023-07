La plage de Verdun, pour profiter du soleil

Rares sont les endroits à Montréal où il est possible de se faire bronzer au soleil, se baigner dans le fleuve Saint-Laurent et profiter d’une grande aire à pique-nique. La plage urbaine de Verdun réunit tous ces éléments, et encore plus!

Située à deux pas de la station de métro De L’Église, derrière l’Auditorium de Verdun, la plage offre un accès unique au fleuve Saint-Laurent et à ses rives. Les gens s’y rassemblent l’été, question de se rafraîchir lors des lourdes périodes caniculaires.

Accessible à vélo, à pied ou en auto, la plage de Verdun accueille autant les amateurs de baignade que ceux et celles qui désirent contempler le fleuve avec les pieds dans le sable.

Sur place, les Verdunois peuvent profiter de hamacs, de tables à pique-nique et même d’un mur d’escalade pour les plus aventureux.

Pour les nageurs moins expérimentés, sachez que des vestes de flottaison individuelles sont disponibles gratuitement sur le site. Grâce à une digue de roche, les baigneurs peuvent profiter de l’eau calme et se laisser bercer par le courant.

Un chemin en béton muni d’une rampe a également été aménagé afin de rendre la plage universellement accessible.

Douches, vestiaires et toilettes sont disponibles sur place, bien entendu.

La baignade peut parfois être interdite lors d’orages violents ou de manière préventive après des épisodes de pluie, mais règle générale, quand le soleil brille à Verdun, les citoyens se retrouvent à la plage!

La plage urbaine a d’ailleurs remporté le Prix Excellence de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) en 2019. Verdun est la reine du rafraîchissement à Montréal avec sa plage urbaine, ses quatre piscines, ses quatre pataugeoires et ses 15 jeux d’eau.

Natatorium Si vous désirez poursuivre votre route vers l’ouest, vous n’avez qu’à emprunter les sentiers qui longent le fleuve et vous arriverez, à quelques kilomètres de la plage, au Natatorium de Verdun. Inauguré en 1940, le Natatorium n’est rien de moins que la toute première piscine extérieure publique à avoir vu le jour sur l’Île de Montréal. Elle a d’ailleurs été la plus grande piscine extérieure de tout le Canada pendant plusieurs années.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.