Des bandes cyclables sécurisées sur Verdun dès l’été 2024

Les pistes cyclables de la rue de Verdun seront bonifiées et sécurisées sur une distance de 3 km, entre la rue Godin et le boulevard Henri-Duhamel, annonce l’Arrondissement de Verdun. Les travaux doivent commencer en août prochain et se terminer à l’été 2024. Une pause hivernale est prévue, laissant au projet un total de 6 mois pour se concrétiser.

L’Arrondissement a octroyé 9M$ à l’entreprise Environnement Routier NRJ inc, lors d’un conseil d’arrondissement spécial. Cette firme doit notamment s’assurer que les bandes cyclables soient accessibles quatre saisons, protégées par des bordures dans certaines sections ainsi que dans le rétrécissement des voies routières.

Plusieurs carrefours seront sécurisés, entre autres à proximité des écoles primaires Verdun Elementary, Notre-Dame-de-Lourdes, Lévis-Sauvé et Notre-Dame-de-la-Garde. Les arrêts de bus seront aménagés pour devenir universellement accessibles et la vitesse maximum sur cette artère plafonnera à 30 km.

L’Arrondissement assure que ces travaux rendront l’ensemble des déplacements plus sécuritaire, qu’ils soient faits à pied, à vélo ou en bus. Ils viendraient «sécuriser, apaiser et humaniser» un axe de circulation majeur, traversant le quartier Wellington-De L’église et une partie du quartier Desmarchais-Crawford, souligne la mairesse Marie-Andrée Mauger.

La décision de l’Arrondissement d’entreprendre ces travaux fait suite à des tests de bandes cyclables sur la rue Verdun en cours depuis 2019. Un sondage réalisé auprès de la population démontre qu’une majorité de la population et des commerçants est enthousiaste et satisfaite du projet pilote.