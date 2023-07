Une manifestation pour dénoncer la lenteur des négos en santé

Plusieurs dizaines de travailleurs du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme un manque de respect et la lenteur du processus de négociation. Ils se sont rassemblés aujourd’hui devant l’hôpital de Verdun, peignant des graffitis temporaires sur les trottoirs.

Le message «Nous, d’une seule voix» a notamment été inscrit au sol par les travailleurs lors de la manifestation.

«Le secteur public, et particulièrement le réseau de la santé et des services sociaux, fonctionne au quotidien avec des effectifs réduits. Ce n’est pas seulement à cause de la période estivale, c’est surtout parce que les conditions de travail déplorables causent une surcharge, physique comme psychologique, qui rend l’attraction et la rétention de personnel très difficiles», a lancé la présidente de l’exécutif local de l’APTS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Julie Houle.

La manifestation a rassemblé plusieurs dizaines d’employés. Gracieuseté, Marc-Antoine Audette/APTS

Les employés du CIUSSS Centre-Sud ont distribué des tracts pour sensibiliser la population aux enjeux de rétention de personnel causés par des conditions de travail difficiles, ce que dénoncent les syndicats depuis plusieurs années.

«Le gouvernement offre aux travailleuses et aux travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux une augmentation de salaire de 9 % sur 5 ans. Les député-es viennent de se voter une augmentation de 30 %. Cette iniquité de traitement est scandaleuse. Les syndiqué-es ne se laisseront pas faire, l’automne sera chaud», a tancé Alain Croteau, président du STTCCSMTL-CSN du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal..