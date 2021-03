Une école-entreprise produit des chaussures faites à base de pomme

Les élèves du Collège Saint-Anne ont réussi un défi entrepreneurial de taille. Après environ 22 mois de travail qui aura nécessité la collaboration de 350 élèves, la cohorte 2020-2021 officialise le lancement de sa gamme de chaussures unisexes, véganes et fabriquées à base de produits recyclés, les souliers Scoloco.

L’aventure a débuté avec l’enseignante-entrepreneure Brigitte Dionne, en 2018. La mission du projet est d’initier les élèves de 4e et 5e secondaires au monde de l’entrepreneuriat.

«Dans la structure pédagogique, on ne voulait pas faire un cours magistral avec des manuels. On a opté pour le concept d’école-entreprise», souligne l’enseignante qui a repris le flambeau du projet en 2019, Marilou Bourassa.

La compagnie de chaussures est opérée à travers un cours à option qui permet aux élèves de découvrir les fonctionnements d’une entreprise et les différents rôles qui y sont essentiels.

«Ce qui me motive le plus, c’est le fait que c’est vraiment comme un stage et on y gagne de la vraie expérience», exprime l’élève de 4e secondaire et administrateur, Denis Melnyk.

«On a appris plein de choses et c’était un peu comme si on travaillait en dehors de l’école», renchérit l’élève de même année et responsable des communications, Victoire Cohen-Dujardin.